F1 | Analisi GP Monaco: la Ferrari naufraga davanti al fuoriclasse Kimi

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Il fine settimana nel Principato ha offerto tantissimi temi che Franco Nugnes e Beatrice Frangione analizzano in questo nuovo video dedicato al Gran Premio di Monaco.

Franco Nugnes e Beatrice Frangione
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