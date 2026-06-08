F1 | Analisi GP Monaco: la Ferrari naufraga davanti al fuoriclasse Kimi
Il fine settimana nel Principato ha offerto tantissimi temi che Franco Nugnes e Beatrice Frangione analizzano in questo nuovo video dedicato al Gran Premio di Monaco.
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