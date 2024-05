F1 | Marko furioso: "L'incidente di Perez ci costa 2 o 3 milioni"

Il Gran Premio di Monaco andato in scena oggi a Monte-Carlo sembrava dover regalare il solito trenino e una quantità esigua di emozioni. E così è stato dal giro 4 in poi, fino al numero 78, ovvero alla bandiera a scacchi. Eppure dopo appena una curva tutti hanno trattenuto il fiato dopo aver visto la Red Bull RB20 di Sergio Perez completamente distrutta nella salita che collega la Sainte Devote al Casino.

Il messicano, partito dal fondo dopo una qualifica terribile, è stato speronato da un incauto Kevin Magnussen. I due sono entrati in collisione con la ruota posteriore destra (Perez) e l'anteriore sinistra (Magnussen), innescando una carambola terribile in cui, per altro, ne ha fatto le spese anche l'incolpevole Nico Hulkenberg.

La RB20, carambolata da un guard rail all'altro, ne è uscita devastata. Per Perez è stata la fine della corsa dopo poche centinaia di metri e, fortunatamente, non ha riportato alcun danno fisico nonostante la vettura sia uscita praticamente distrutta, tranne la cellula di sopravvivenza che ha fatto bene il suo lavoro.

Al termine della gara, Helmut Marko non si è certo astenuto dal commentare l'accaduto. Per prima cosa, Kevin Magnussen è a rischio squalifica per un GP avendo appena 2 punti nella patente. L'errore fatto al via gli sarebbe potuto costare realmente il prossimo evento del Mondiale, ma i commissari di gara hanno ritenuto inutile investigare la manovra, destando tanta sorpresa nel Paddock.

"E' stato un altro incidente in cui Magnussen è stato coinvolto. Bisogna guardare attentamente i replay. Grazie a Dio è finito bene, ma è stata una situazione molto pericolosa e critica".

I commissari rimuovono l'auto di Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, dal circuito dopo l' incidente al primo giro Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Se sono sorpreso dalla mancata penalizzazione di Magnussen? In realtà sono sorpreso da quanto rapidamente i ragazzi siano riusciti a mettersi alle spalle quell'incidente".

Marko, però, non è solo infuriato per la manovra del pilota della Haas. A farlo maggiormente arrabbiare è la conta economica dei danni riportati dalla RB20 numero 11, che il consulente di Red Bull ha stimato essere tra i 2 e 3 milioni di euro. E in periodo di Budget Cap, questo è tutto meno che di buon auspicio.

"Non penso che l'incidente sia da investigare di nuovo, perché queste sono decisioni che possono subire forti influenze. Ma per prima cosa è stato molto pericoloso e, seconda cosa, il danno alla RB20 è di 2 o 3 milioni. E questo è un grande handicap per noi con la regola del budget cap".

Per concludere, l'ex pilota austriaco ha ribadito quanto Monte-Carlo presenti un'atmosfera unica, ma una pista in cui è impossibile superare. Ecco perché ha preferito spingere gli organizzatori a pensare modifiche per il tracciato, così da rendere le gare meno tattiche e scontate.

"Per il resto credo che qui ci sia una grande atmosfera, ma la gara sia in realtà molto noiosa. E' tutta questione di tattica. Forse gli organizzatori dovrebbero pensare a qualcosa, ad adattare per esempio la pista in qualche parte per permettere qualche sorpasso".