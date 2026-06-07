F1 | Hamilton rivela: “Red Bull ha il miglior motore, poi Mercedes e Ferrari che avrà l’ADUO”

Alla vigilia del Gran Premio di Monaco, tutte le scuderie rivali indicavano la Ferrari come favorita, complice una pista in cui la potenza del motore incide molto meno rispetto ad altri appuntamenti, proprio l’area in cui il Cavallino paga ancora il gap più evidente nei confronti della concorrenza.

Tuttavia, nel Principato non è arrivata la tanto attesa vittoria, ma soltanto un secondo posto firmato da Lewis Hamilton. Un risultato che, al di là del podio, non lo ha mai visto realmente in partita: prima della bandiera rossa il britannico accusava infatti oltre venti secondi di ritardo. Un passivo importante, che però in Ferrari viene letto in modo diverso, con la consapevolezza di star massimizzando ciò che oggi la vettura può offrire.

Non è un segreto che la Rossa paghi ancora qualcosa in termini di potenza rispetto ai rivali, ma l’ADUO rappresenterà un’opportunità concreta per provare a ridurre il gap e avvicinarsi alla concorrenza. E proprio parlando di ADUO, sebbene la FIA non abbia ancora pubblicato ufficialmente i dati, è stato Lewis Hamilton ad anticipare quelli che saranno i valori che l’organo di governo renderà noti.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Dopo il Canada, la Federazione aveva infatti quindici giorni per pubblicare i risultati e, sebbene non siano ancora stati diffusi al pubblico o ai media, i team hanno già potuto esaminare i dati analizzati dall’organo di governo. E da quelle prime valutazioni non mancano le (grandi) sorprese.

È bene ricordare che, nella valutazione dei parametri necessari per assegnare l’ADUO, la FIA considera esclusivamente la potenza del motore termico come valore puro, escludendo completamente il contributo della parte elettrica. E, secondo quanto anticipato dal sette volte campione del mondo, il motore più performante non sarebbe quello progettato dalla Mercedes (che avrà l'ADUO), bensì quello della Red Bull.

Una grande sorpresa, soprattutto se si considera che fino a pochi anni fa la squadra di Milton Keynes non disponeva nemmeno di uno stabilimento per produrre un proprio motore. È vero, però, che Red Bull ha messo in campo una politica di assunzioni molto aggressiva, andando a pescare alcuni dei migliori ingegneri dei costruttori rivali, inclusi diversi ex‑Honda dopo che il marchio giapponese aveva deciso di chiudere il progetto F1.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dopo Red Bull e Mercedes, il terzo motore più competitivo della griglia sarebbe quello Ferrari che, di conseguenza, potrà accedere all’ADUO e intervenire sul propulsore alla ricerca di ulteriore potenza: “Credo che la notizia sia uscita ieri o oggi: la Red Bull ha il motore più potente, la Mercedes è seconda e noi siamo dietro. Ora abbiamo questi token per provare a sviluppare e colmare il divario”, ha detto Hamitlon al termine del GP di Monaco.

Chiaramente, per progettare un motore e colmare completamente il gap servono mesi. Questo non significa che la Rossa non introdurrà novità nel breve periodo, ma realisticamente, come ha sottolineato anche Mattia Binotto, sarà necessario tempo per azzerare del tutto il distacco dalla vetta. Non a caso Audi, che oggi dispone del quarto miglior motore, appena davanti a Honda, si è posta come obiettivo quello di raggiungere la parità di prestazioni nel 2028.

“Parliamo di un progetto da otto‑dieci mesi, non è qualcosa che possiamo fare la prossima settimana. Spingeremo il più possibile per capire come ridurre il gap”, ha aggiunto Hamilton. Per la Spagna la Rossa dovrebbe comunque introdurre delle novità aerodinamiche come inizialmente previsto, anche perché la tappa spagnola rappresenta un test ideale per valutare certe caratteristiche delle vetture e la bontà degli aggiornamenti.

“Per la prossima gara, spero che riusciremo ad aggiungere qualche componente alla vettura per provare ad avvicinarci, ma sarà difficile batterli. In questo momento [Mercedes] sono semplicemente su un altro livello, e sono davvero felice per loro. È la mia vecchia famiglia, il mio vecchio team. E quando sono al loro meglio, diventano davvero, davvero molto difficili da battere per chiunque”.