F1 | Ferrari: la vittoria di Monaco rinforza un team in crescita

È finita con un tuffo nelle acque (tutt’altro che calde) del porto di Monte Carlo. Prima Vasseur, poi Leclerc. La vittoria ottenuta nel Gran Premio di Monaco è di quelle che spostano molto nell’economia di una stagione, togliendo dubbi e pressione e caricando l’ambiente. Il primo dato è che la Ferrari ha ottenuto due vittorie nelle prime otto gare stagionali. A Melbourne era rimasto il dubbio che con Max Verstappen in pista il risultato avrebbe potuto essere diverso, a Monte Carlo dubbi non ce ne sono stati. Pole e vittoria sono arrivate senza alcun interrogativo in sospeso legato al potenziale degli avversari.

Altro dato: la Ferrari dopo il Gran Premio di Monaco ha ridotto a 24 punti il divario dalla Red Bull nella classifica Costruttori. Al di là di quelle che potrebbero diventare timide speranze iridate, i numeri confermano un trend molto positivo. I sette secondi di distacco che domenica scorsa ad Imola avevano separato Leclerc da Verstappen erano stati visti positivamente dalla squadra, una valutazione condivisa però da pochi all’esterno di Maranello. Monaco non è certo il posto migliore per giudicare le bontà aerodinamiche della monoposto, per quello servirà il verdetto di Montreal e soprattutto di Barcellona, ma il timing della vittoria nel Principato è quello giusto. La SF-24 ha capitalizzato la sua ottima guidabilità, uno degli obiettivi di base del progetto.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“La motivazione non è mai mancata – ha commentato Vasseur – ma una vittoria come questa aiuta a rafforzare la fiducia in sé stessi. Quando raggiungi un successo il passo successivo è prestare ancora più attenzione ai dettagli, si ha una sorta di effetto valanga. Dobbiamo continuare così, senza cadere nella tentazione di immaginare che sia fatta, che sarà così fino alla fine della stagione. Avremo piste diverse con layout diversi, ci saranno alti e bassi fino alla fine della stagione, ora abbiamo almeno tre squadre in lotta per le pole position e le vittorie, ed anche la Mercedes non è così lontana. Spero che possa confermarsi questo scenario fino alla fine del campionato”.

L’idea di una crescita compatta della squadra è emersa da tempo. Anche la gara di oggi, una corsa che la Ferrari avrebbe potuto solo perdere, ha visto un gruppo di lavoro impeccabile nella gestione delle scelte strategiche e nel dialogo con i piloti. Non è tutto scontato, considerando che Sainz tra non molto dovrà fare le valigie, ma il clima, almeno per ora, è molto costruttivo.

La dinamiche del violento incidente avvenuto nel corso del primo giro (innescato da Kevin Magnussen) hanno consentito di rimediare allo sfortunato contatto con Piastri che ha determinato la foratura del pneumatico anteriore sinistro di Sainz in uscita dalla St.Devote. Carlos è passato in pochi minuti dall’amarezza del ritiro ad una gara riaperta, concludendo sul podio un weekend che non era iniziato nel migliore dei modi. La ciliegina che ha completato il grande weekend della Scuderia.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Erik Junius

“Montreal? Vedremo – ha chiarito Vasseur – altro asfalto, altre mescole, altro layout di pista”. L’impressione è che la Ferrari (insieme alla McLaren) sarà nuovamente la spina nel fianco della Red Bull. Arriveranno probabilmente molte altre vittorie di Max Verstappen, ma sicuramente meno di quelle che si erano ipotizzare all’indomani del Gran Premio dell’Arabia Saudita, dopo la seconda doppietta (nelle prime due gare) della Red Bull.

“Dobbiamo mettere pressione ed essere pronti a non lasciarci sfuggire ogni occasione – ha confermato Vasseur – lo scorso anno abbiamo lasciato molto per strada, ma su questo fronte sono stati fatti dei progressi importanti”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ottimizzare dove si giocherà in difesa, ma non è detto che la Ferrari vista a Monaco sia solo qualcosa legata al Principato. Arriveranno piste in cui potrà giocare in attacco, e dopo la vittoria nel Principato questa sensazione cresce sempre di più.