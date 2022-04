F1 | Binotto: "Più importante consolidare che rischiare"

Carica lettore audio

Mattia Binotto ha invitato i giornalisti italiani nell'hospitality della Ferrari per una chiacchierata prima della Sprint Race: Imola è la prima gara della stagione europea e le squadre hanno fatto debuttare le strutture di accoglienza nel paddock.

Il team principal è ottimista e guarda al GP dell'Emilia Romagna con fiducia, consapevole della forza della F1-75, anche se Charles Leclerc dovrà schierarsi secondo nella garetta del pomeriggio, dietro al poleman Max Verstappen. Per ora ci limitiamo a riportare le dichiarazioni che riguardano questo weekend...

"Nell'ultimo giro delle qualifiche erano tutti più lenti rispetto al giro che avevano fatto in precedenza - spiega Mattia - quindi nessuno si sarebbe migliorato. Indipendentemente da Norris nessuno sarebbe riuscito a fare meglio rispetto al primo run. Da parte nostra dispiace un po', perché in quel primo run Charles era davanti".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Max ha continuato a spingere e si è migliorato, Charles invece in quel giro ha mollato perché non voleva danneggiare troppo le gomme e averle buone per i giri successivi. Se avesse continuato a spingere avrebbe ottenuto un risultato migliore. Detto questo non si può indovinare. Se ci fosse stata una bandiera rossa avrebbe potuto avere ragione o meno. Alla fine partire secondi oggi è sempre un punto di partenza importante".

La bandiera rossa per Bottas fermo è stata esposta solo dopo che Verstappen era transitato...

"Dobbiamo sempre credere nell'operato della FIA. Rigore c'è se l'arbitro fischia. Detto questo, se guardiamo alle prime 4 bandiere rosse, mediamente ci hanno impiegato 15 secondi a esporla, in quella invece ne sono serviti 40".

"Da parte nostra dispiace perché se faccio il confronto con l'Australia, Carlos non era riuscito a completare il suo giro per un paio di secondi. Anche per lui, se la decisione fosse stata ritardata di 2 secondi, avrebbe potuto completare il giro e anche il suo weekend sarebbe cambiato. A volte sono situazioni che succedono. Non voglio pensare che sia stato fatto apposta. E' successo e siamo stati sfortunati. E' andata così".

Non hai la sensazione che ora si stia esagerando con le bandiere rosse? In due occasioni i piloti sono addirittura rientrati in pista subito...

"Il direttore di gara deve farsi le ossa e l'esperienza. Da parte sua credo che fare le cose in modo sicuro sia la cosa migliore sino a quando non avrà fatto esperienza. Bisogna anche capire. Non si nasce imparati. Da parte loro c'è la voglia di fare bene e in modo solido".

Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75, va in testacoda durante la Q2 e sbatte contro le protezioni Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

D'accordo, ma abbiamo visto qualifiche con run di 5 minuti al massimo...

"Io penso che certe decisioni siano sempre difficili, come lo è stata quella di Masi ad Abu Dhabi. Mettersi al loro posto e prendere una decisione non è mai scontato. E' un lavoro molto difficile e dobbiamo capirli e aiutarli quando magari ci sono situazioni in cui avrebbero potuto prendere decisioni differenti. Credo che come Ferrari ci siamo sempre parlati, c'è un buon rapporto con la FIA, riportiamo loro quello che abbiamo visto e quello che pensiamo sia migliorabile".

Siamo già in una fase in cui è più importante pensare ai punti per il campionato che alla soddisfazione della singola gara?

"Penso che sia sempre importante pensare ai punti. E la soddisfazione del risultato deve essere una conseguenza. Quindi anche in gara, quando hai una macchina buona come la nostra, anche se siamo a inizio di stagione conta finire la gara. Perché mal che vada finisci quarto e sono sempre punti importanti. Più che prendersi dei rischi per guadagnare una posizione è meglio consolidare. E' determinante".