F1 | Alfa Romeo: Bottas cambia telaio dopo i danni allo scarico

Carica lettore audio

Valtteri Bottas è stato costretto a saltare l'intera sessione di prove libere 2 del Gran Premio dell'Emilia Romagna andata in scena questa mattina all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola perché il suo team, Alfa Romeo Racing, era intento a cambiare il telaio della sua C42.

L'ex pilota della Mercedes ha subito la rottura dello scarico durante la Q3 delle qualifiche ieri pomeriggio, per questo è stato costretto ad accostare la sua C42 numero 77 provocando la quarta delle 5 bandiere rosse della sessione.

Sebbene non sia stato in grado di completare le qualifiche, Bottas ha comunque ottenuto l'ottavo tempo assoluto, dunque questo pomeriggio prenderà parte alla Sprint Race scattando dalla quarta fila dello schieramento.

Una volta rientrata la monoposto ai box Alfa Romeo, il team ha valutato che i danni ai cablaggi e ad altri sistemi erano così significativi da indurli a cambiare il telaio, montando quello di riserva.

A rendere tutto più difficile la regola del Parco Chiuso, che ha costretto il team a non operare sino a questa mattina. Il team ha provato ad approntare la monoposto in tempo per le Libere 2, ma così non è stato. Così il finnico ha perso una sessione importante in vista della Sprint Race e della gara di domani.

La power unit usata fino a ieri è stata montata sul nuovo telaio, ma il team ha dovuto sostituire anche il cambio: "Abbiamo avuto un problema allo scarico", ha dichiarato Frédéric Vasseur, team principal Alfa Romeo, a Motorsport.com. "Abbiamo bruciato tutte le componenti attorno a esso, compreso il telaio e la scatola del cambio. A quel punto abbiamo convenuto fosse più facile cambiare il telaio".

"Ci aspettavamo di doverlo fare, ma la macchina era in Parco Chiuso. O si rompono i sigilli e si parte dalla pit lane, o si aspetta la mattina per intervenire e si rischia di non prendere parte alle Libere 2. Speravamo di farcela, ma siamo stati troppo ottimisti".

"Abbiamo perso le Libere 2 ed è stato un peccato. Di sicuro sarebbe stato meglio prende4re parte alla sessione che rimanere sempre ai box come invece abbiamo fatto. Però mi fido di Valtteri per il fatto che il suo adattamento possa essere abbastanza veloce. Poi potrà dare un'occhiata ai dati di Zhou. Potrà capire certe cose. Ieri ha anche fatto dei giri in condizioni di pista quasi asciutta, non sono preoccupato", ha concluso Vasseur.