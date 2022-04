F1 | Imola: Russell a sorpresa nelle FP2, poi Perez e Leclerc

Carica lettore audio

Dalla delusione di ieri, con la clamorosa esclusione in Q2, al primo e quarto tempo di oggi. La Mercedes è riuscita con George Russell a conquistare la vetta della classifica dei tempi al termine della seconda sessione di Libere andata in scena sul tracciato di Imola, ma l’asfalto asciutto sul quale hanno girato i piloti non ha consentito al team otto volte iridato di cancellare improvvisamente tutte le problematiche legate al progetto W13.

Sia il nuovo acquisto del team di Brackley che Lewis Hamilton, infatti, hanno girato con quantitativi di benzina minimi e gomme soft così da simulare il più possibile il comportamento della vettura in previsione della Sprint Qualifying che scatterà questo pomeriggio.

Russell ha fermato il cronometro sul tempo di 1’19’’457 precedendo di soli 81 millesimi un Sergio Perez anch’egli costretto alla rimonta questo pomeriggio quando prenderà il via dalla settima casella in griglia.

La Red Bull, sia con il messicano che con Max Verstappen, ha mostrato un ottimo passo gara, così come altrettanto convincente è stato il passo mostrato dalla Ferrari.

Charles Leclerc, smaltita la delusione per la pole sfumata ieri, ha concentrato il lavoro sia in previsione della “garetta” di questo pomeriggio sia sull’evento principale di domani. 1’19’’740 è stato il tempo che ha consentito al monegasco di chiudere in terza posizione nella classifica dei tempi e piazzarsi così davanti a Lewis Hamilton.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il sette volte campione del mondo continua ancora a subire il duello interno con Russell ma oggi, complice un quantitativo di benzina minimo, è riuscito ad affacciarsi nelle zone nobili della classifica precedendo il duo spagnolo composto da Fernando Alonso e Carlos Sainz.

Il due volte iridato, che oggi pomeriggio prenderà il via dalla quinta casella in griglia, ha confermato l’ottimo stato di forma della Alpine ad Imola (affidabilità permettendo ndr.), mentre il pilota della Ferrari ha dovuto ricostruire la fiducia persa improvvisamente ieri quando è andato a muro in Q2.

Sainz ha chiuso con il sesto riferimento in 1’20’’258 e per soli 84 millesimi si è messo davanti a Max Verstappen. Il campione del mondo ha lavorato principalmente in ottica gara, differenziando il lavoro rispetto al compagno di team Perez, ed ha effettuato run senza aprire il DRS.

Dopo il disastro di ieri, con un clamorosa eliminazione in Q1, l’AlphaTauri si è risollevata questa mattina con Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Il giapponese ha mostrato un ottimo feeling con il tracciato emiliano ed ha ottenuto l’ottavo tempo precedendo il compagno di squadra di soli 10 millesimi.

Chiude a sorpresa la top 10 Guanyu Zhou. Il cinese è stato l’unico pilota dell’Alfa Romeo Sauber presente in pista dato che Valtteri Bottas è stato costretto ai box a causa di un problema agli scarichi che ha costretto i meccanici del team ad un lavoro non previsto. Il finlandese, inoltre, sarà costretto al cambio di telaio prima della Sprint Qualifying.

Alexander Albon ha portato la William “carbon look” in undicesima posizione davnati al duo Haas. Kevin Magnussen, ancora una volta, ha preceduto Mick Schumacher rifilando al tedesco 237 millesimi di distacco.

Dopo l’exploit di ieri l’Aston Martin è tornata ad occupare le posizioni di fondo classifica con Lance Stroll quattordicesimo davanti a Sebastian Vettel.

Esteban Ocon e Nicholas Latifi hanno chiuso con il sedicesimo ed il diciassettesimo tempo davanti alle due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Per il team di Woking il sabato di Imola è iniziato in salita. Il pilota australiano non è riuscito a percorrere nemmeno un giro in pista per non meglio identificati problemi tecnici, mentre l’inglese ha compiuto poche tornate ad inizio e fine sessione a causa di un problema ai freni che ha richiesto una lunga sosta ai box per essere risolto.