F1 | Alpine ufficializza BWT come title sponsor

L’Alpine ha confermato l’anticipazione di Motorsport.com che avrebbe avuto come title sponsor la BWT (Best Water Technology). È stato ufficializzato venerdì mattina un accordo di lungo termine che è stato siglato con l’azienda austriaca che si occupa dei trattamenti delle acque, entrata in F1 con la Racing Point poi diventata Aston Martin.

La squadra di Enstone, quindi, assumerà la denominazione di BWT Alpine F1 Team e alla presentazione della A522 in programma il 21 febbraio vedremo una monoposto che alla tradizionale livrea blu aggiungerà anche del rosa, colore che distingue da sempre il nuovo partner di Mondsee.

BWT insieme ad Alpine avvieranno una fattiva collaborazione alla ricerca della sostenibilità che non si limiterà solo e soltanto al team di F1, ma in generale verrà estesa al marchio con una serie di iniziative che partiranno quasi subito con la creazione di BWT Bottle Free Zone a Woking, nelle aree produttive Alpine e in generale nella rete di vendita del marchio, oltre che ovviamente nella hospitality della squadra.

Best Water Technology nelle ultime due decadi ha investito nelle membrane necessarie a produrre l’idrogeno e le fuel cells, per cui c’è anche un impegno importante volto alla riduzione delle emissioni nocive.

Insomma nel team che vedrà Fernando Alonso e Esteban Ocon impegnati nel mondiale 2022 ci sarà una nuova e forte impronta green…