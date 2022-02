F1 | Green: "Aston Martin pensa a diventare anche motorista"

Carica lettore audio

Per anni Andrew Green è stato riconosciuto come il più abile ingegnere di Formula 1 nell’operare con budget ridotti.

In un periodo di budget cap è diventata una dote molto ricercata, ma in realtà nella sede di Silverstone ex-Racing Point ed ora Aston Martin, le cose negli ultimi due anni sono cambiate drasticamente.

Alla presentazione della AMR22, Green ha confermato che in questa stagione la squadra lavorerà ai limiti dei vincoli imposti dal budget cap, con un programma di sviluppo in linea con quello di Mercedes e Red Bull.

E a proposito di Mercedes, Green ha ribadito che sulla nuova vettura le componenti arrivate dalla sede di Brackley sono solo cambio e sospensione posteriore oltre alla power unit. Gli investimenti interni al team sono imponenti, e l’Aston Martin ha come obiettivo quello di diventare un’entità ambiziosa ed ovviamente indipendente al punto da gettare un occhio anche alle specifiche delle power unit 2026. Almeno a parole, le polemiche della monoposto ‘copia’ del 2020 sembrano essere un ricordo.

Siete probabilmente la prima squadra ad aver presentato una monoposto completa…

“Il nostro programma prevedeva di completare uno shakedown il prima possibile (è in corso oggi a Silverstone) al fine di farci una prima idea sul funzionamento di tutti i sistemi presenti sulla macchina. Ci siamo tenuti un po' di tempo per poter risolvere eventuali problemi prima di partire per Barcellona, e ovviamente aveva un senso presentare la monoposto il giorno prima dei test in pista”.

Ci sono stati molti cambiamenti nella squadra nell'ultimo anno. È mutata anche la tua posizione all’interno del team in termini di compiti e responsabilità?

“Abbiamo un piano quinquennale al termine del quale l’obiettivo è avere una monoposto che possa lottare per il campionato. Per riuscirci bisogna investire nel personale nelle attrezzature, e abbiamo iniziato questo processo".

"Il mio ruolo ora mi permette di fare un passo indietro e guardare al quadro più ampio, valutando ciò che serve. Per diverso tempo questa squadra non ha avuto la possibilità di fare investimenti, e per questo motivo l’arrivo di personale proveniente anche da altri team ci consente di recuperare un po' del tempo perso”.

Sei in Formula 1 da molto tempo. Siamo alla vigilia del più grande cambiamento regolamentare che hai vissuto in prima persona?

“Oh sì, è di gran lunga il più grande cambiamento che ricordi, direi quasi in assoluto. La mia carriera è iniziata nel 1991, e a partire dal quell’anno indubbiamente sì, il cambiamento maggiore. È stata una sfida enorme, eccitante, impegnativa, e c’è davvero tanto da fare, stiamo solo appena iniziando l’esplorazione di questi regolamenti”.

Sarete in grado di portare aggiornamenti con la stessa frequenza delle grandi squadre? O su questo fronte manca ancora qualcosa?

“Ci sarà da tener presente il budget cap, ma credo che saremo in grado di portare aggiornamenti almeno con la stessa frequenza di Mercedes e Red Bull. Stiamo ancora lavorando per raggiungere il tetto massimo dei costi, questo è certo, per noi è una novità e in questa stagione ci siamo molto vicini".

"Penso che le finanze a disposizione della squadra siano davvero molto buone, non abbiamo più i limiti del passato, quello è un ricordo. Al momento i nostri limiti sono nelle risorse, strumenti di ultima generazione che servono per sviluppare la monoposto poiché aiutano a prendere le giuste decisioni. È il gap che dovremo colmare al più presto, l’ultimo passo, ma tornando alla domanda, penso che vedrete molti sviluppi su questa vettura nel corso della stagione… molti”.

Pensi che in futuro potremo vedere l'Aston Martin anche nelle vesti di motorista?

“Vogliamo sempre andare avanti con le nostre ambizioni. Stiamo valutano un eventuale impegno di questo tipo, come squadra ci piacerebbe essere coinvolti. Ora abbiamo un nuovo sponsor, Aramco, le conversazioni andranno avanti nei prossimi anni, vedremo. Sono sicuro che lo esamineremo in dettaglio e capiremo se c'è un vantaggio nell’andare in quella direzione”.

Quante componenti montati su questa monoposto provengono dalla Mercedes?

“È in linea con quanto fatto negli anni precedenti, ovvero il cambio e la sospensione posteriore”.

Perché avete utilizzato meno parti Mercedes rispetto a quanto vi concede il regolamento?

“Abbiamo deciso subito che acquistando il cambio avremmo dovuto lasciare la sua sospensione posteriore, ma per il resto volevamo partire con il progetto senza dover aspettare le indicazioni del fornitore. Se avessimo atteso saremmo partiti in ritardo con la definizione del nostro telaio”.