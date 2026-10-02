F1 | Sepang, Libere 1: Max nella polvere, Russell e Antonelli soffrono con la Mercedes, Ferrari staccata

La polvere in pista effettivamente poteva sembrare quella di Sakhir: quando i piloti sono saliti sui cordoli producevano nuvole che non erano di sabbia. Il GP del Bahrain si è trasferito a Sepang e la pista malese, dove la F1 non correva dal 2017, è parsa non solo "green", ma letteralmente sporca, con zero grip. La prima sessione di prove libere, quindi, si è trasformata in un turno in cui le squadre, che non avevano riferimenti recenti, hanno cercato di scoprire qual è il comportamento delle vetture, considerando meno del solito le simulazioni con cui sono arrivati al 15esimo appuntamento stagionale.

I piloti hanno trovato condizioni climatiche difficili con 56 gradi di asfalto e 32 gradi di aria e un grado di umidità insopportabile, eppure si sono visti nel giro di lancio fare delle onde nella speranza di mandare in temperatura le gomme anteriori. Incredibile, ma vero! Alla conclusione di una prima ora poco attendibile sul proseguo del weekend, emerge Max Verstappen con la Red Bull che ha centrato un 1'37"520, un tempo che non è indicativo perché è sette secondi più lento del record della pista (le simulazioni indicano un tempo di riferimento di 1'32").

L'olandese ha lavorato solo con gomme soft (la mescola con più grip) e ha rifilato quasi quattro decimi a George Russell con la Mercedes W17 dotata del nuovo pacchetto aerodinamico. L'inglese ha percorso un buon giro secco, ma è andato in grave crisi nel tentativo di long run, segno che la freccia nero e argento ha bisogno di trovare il bilanciamento.

Kimi Antonelli, solo quinto a un secondo da Max, ha sofferto anche nella simulazione di qualifica (la batteria non ha liberato energia nel primo rettilineo per poi ripartire), lavorando molto alla ricerca di un setup nel posteriore. Le monoposto scivolano tantissimo e surriscaldano le gomme posteriori, tanto che non riescono a chiudere le traiettorie ideali.

Al terzo posto si rivede un brillante Isack Hadjar con la seconda Red Bull con 1'38"303 (il francese andrà in penalità di 5 posizioni in griglia per lo smarcamento della settima PU), poco più di un decimo davanti a Charles Leclerc con la Ferrari. Il monegasco, quarto, fa meglio di Lewis Hamilton, sesto, che si prende un secondo da Verstappen e un paio di decimi dal compagno di squadra. In mezzo alle rosse c'è il leader del mondiale con una Mercedes inguidabile: il pacchettone di aggiornamento per ora ha sbilanciato la W17 e c'è bisogno di lavorare sulla gestione della gomma.

Le McLaren sono addirittura fuori dalla top 10: non deve sorprendere perché le MCL40, 11esima con Oscar Piastri e 12esima con Lando Norris a 1"7, sono state le monoposto con il miglior passo nel long run, per cui sarebbe un grave errore trarre delle conclusioni dopo questa sessione.

Positivo Pierre Gasly settimo con l'Alpine, davanti alla coppia della Racing Bulls formata da Liam Lawson e Arvid Lindblad, con l'Audi di Nico Hulkenberg decima, mentre Franco Colapinto è solo 19esimo ma dovuto rimettere in ordine la A526 incidentata a Baku.

La squadra di Hinwil ha messo Gabriel Bortoleto in 13esima piazza davanti a un Fernando Alonso che di mestiere ha portato l'Aston Martin in 14esima posizione con il motore Honda dotato dell'ADUO2 che sembra leggermente migliorato nell'erogazione della potenza.

La Haas è 15esima con il giubilato Esteban Ocon di poco davanti a Oliver Bearman. Alexander Albon paga 2"8 da Max con la Williams che è un disastro: fa peggio Carlos Sainz alle prese con una FW48 alle prese anche con dei problemi. In mezzo c'è anche Lance Stroll che non riesce a gudare la AMR26. Chiudono la comitiva le due Cadillac di Valtteri Bottas davanti a Sergio Perez: il finlandese beneficia della PU Ferrari con l'ADUO2.