F1 | Mercedes-Antonelli: solo la (lontana) speranza Verstappen ritarda l'annuncio

Più il puzzle squadre-piloti 2025 prende forma e più diventa semplice associare anche gli abbinamenti non ufficialmente annunciati. In Germania i media hanno preso atto di una verità sotto gli occhi di tutti già da diverso tempo: la Mercedes sarà al via del prossimo campionato mondiale di Formula 1 con Andrea Kimi Antonelli al fianco di George Russell. È vero che manca l’annuncio ufficiale, ed è anche vero che negli ultimi mesi nel paddock di Formula 1 hanno preso forma vere e proprie notizie shock, quindi un po' di prudenza non è fuori luogo.

Mettendo da parte scenari clamorosi (l’unico che può inserirsi in questa vicenda è l’addio di Max Verstappen alla Red Bull) la linea della Mercedes è molto chiara. Toto Wolff è abile nel dribblare le domande dirette, le sue risposte sono sempre pensate in modo da non offrire possibilità di titoli, ma di fatto non ha mai smentito la possibilità di vedere Antonelli in Formula 1 il prossimo anno al fianco di Russell.

Se non ci fosse stato il terremoto che ha travolto la Red Bull a partire dallo scorso mese di febbraio, probabilmente Antonelli sarebbe già stato annunciato ufficialmente come pilota Mercedes F1 nel 2025. Ma l’Horner-gate ha creato delle forti spaccature all’interno di Milton Keynes, e Wolff vuole essere il primo della lista qualora Verstappen decidesse di cambiare aria e cercare alternative. Tra Max e Christian Horner ora sembra esserci una pace (non si sa quanto armata) che conviene ad entrambi, probabilmente destinata a durare un anno e poco più, ma in questo momento il futuro conta poco.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W12

Per il resto tutto è chiaro da mesi. Se Mercedes ha declinato le offerte di Fernando Alonso, Esteban Ocon e Carlos Sainz, vuol dire che una decisione è già stata presa, probabilmente già lo scorso inverno, all’indomani dell’annuncio shock che ha ufficializzato il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Russell non può guidare due monoposto, Mick Schumacher è stato scaricato da tempo, e restringendo il cerchio resta un solo nome.

Un’altra conferma, non ufficiale ma abbastanza esplicita, è stata il programma di test con la monoposto 2022 che la Mercedes ha allestito per Antonelli. Al momento Kimi ha completato otto giornate di prove tra Spielberg, Imola, Silverstone e Barcellona, e probabilmente proseguirà in estate. È difficile credere che la Mercedes vari un programma di questa portata per preparare Antonelli ad un esordio in Williams, e a proposito del team inglese, un’altra conferma indiretta è stata il suo ingresso nel mercato piloti anche dopo la conferma di Albon. Un’amissione che Kimi il prossimo anno non sarà da quelle parti.

Tra Antonelli e la Mercedes non ci sarà alcun contratto da firmare, Kimi fa parte da anni della famiglia Mercedes e come previsto per tutti i piloti ‘junior’ del vivaio, se scatta la promozione in Formula 1 almeno per il primo biennio è già tutto definito. Tra Antonelli e l’annuncio ufficiale c’è solo quel sottilissimo filo di speranza che Wolff ha ancora su Verstappen, ma ormai sembra proprio che se ne riparlerà tra dodici mesi. Uno scenario che in quel caso vedrà Kimi aver disputato mezza stagione e Russell in scadenza. Ma questa sarà un’altra storia.