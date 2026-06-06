La Formula 1 cresce, Monaco si allarga: ora si espanderà costruendo sul mare

Gli addetti ai lavori erano curiosi: come sarebbero riusciti a infilare tutte le hospitality nel paddock di Monte Carlo ora che si è aggiunta anche la Cadillac? La risposta è apparsa evidente ancor prima di raggiungere l’ingresso dell’area portuale. L’International School of Monaco, davanti alla quale non era raro imbattersi in papà come Felipe Massa o Mika Hakkinen in attesa dei figli, è stata demolita e trasferita in un’altra zona del Principato, nel quartiere di Larvotto.

Senza quella struttura (di costruzione relativamente recente), il paddock ha guadagnato metri preziosi, sufficienti per ospitare la nuova hospitality Cadillac e garantire al contempo un po’ di spazio supplementare a tutti. È stata una vittoria dell’Automobile Club de Monaco, passato da quella che avrebbe potuto trasformarsi in una clamorosa beffa a un risultato insperato.

Si è infatti scoperto che un’impresa edile era riuscita a ottenere una licenza per la costruzione di un palazzo proprio all’ingresso del paddock, con tanto di contratto già firmato. Il presidente Michel Boeri è intervenuto personalmente, riuscendo in extremis a bloccare l’operazione. A quanto pare, però, la vicenda non è conclusa: sarebbe in corso un’azione legale, con contorni non ancora del tutto chiari, legata a una richiesta di risarcimento multimilionaria.

Monte Carlo Foto di: Roberto Chinchero

Il Gran Premio di Monaco continua ad evolversi lentamente, conquistando ogni centimetro disponibile per soddisfare le crescenti esigenze di una Formula 1 sempre più affamata di spazio e infrastrutture. Passeggiando nel paddock emerge chiaramente come l’unica area sulla quale sarà possibile intervenire ulteriormente sia il mare. L’ipotesi di una piattaforma capace di estendersi nella porzione di porto oggi occupata da yacht e imbarcazioni di medie dimensioni è già stata presa in considerazione. Non è chiaro se si stia valutando una struttura permanente oppure una soluzione temporanea da smantellare al termine del weekend di gara.

La Formula 1 sale di un piano

Quest’anno il Gran Premio di Monaco coincide con la prima tappa europea del calendario, e nel paddock del Principato hanno fatto il loro debutto le nuove hospitality. Le novità non sono mancate, anche se alcune erano attese.

È necessaria una premessa: le spese relative alle strutture dedicate all’ospitalità, così come quelle di marketing, non rientrano nel budget cap imposto dalla Formula 1. Per le squadre è un momento particolarmente positivo dal punto di vista economico e ciò che non può essere investito sul fronte tecnico o salariale viene spesso destinato ad altre voci di spesa.

Atmosfera Foto di: Erik Junius

La McLaren ha presentato una hospitality completamente nuova, caratterizzata da una grande scalinata centrale che qualcuno nel paddock ha già ribattezzato “Sanremo”, con evidente riferimento al celebre festival. I limiti di superficie imposti alle singole squadre hanno inevitabilmente spinto le strutture verso l’alto. Il terzo piano non è più una rarità, come conferma anche l’appariscente e inedita hospitality Audi.

Non si tratta soltanto di garantire maggiore comfort al personale delle squadre, ma soprattutto di creare spazi adeguati all’accoglienza di ospiti e VIP. Il successo commerciale che sta vivendo la Formula 1, alimentato dall’arrivo di decine di nuovi sponsor di primo piano, comporta infatti un numero crescente di attività legate al marketing e alle relazioni pubbliche. Le gare europee si prestano perfettamente a questo tipo di esigenze e non sorprende che il paddock di Monaco fosse già gremito nella giornata di venerdì.

A differenza di alcune trasferte extraeuropee meno affollate, dove gli impegni collaterali sono più limitati, è ormai quasi impossibile imbattersi casualmente in un team principal o in un pilota durante una pausa caffè: gli schedule sono costantemente al completo.

I media che seguono il Mondiale con continuità non hanno dubbi: le trasferte da sogno restano quelle di Baku, Jeddah o Doha, weekend nei quali l’accesso agli addetti ai lavori è decisamente più semplice. Ma si tratta di una controindicazione marginale. Nulla, ovviamente, può essere paragonato al fascino delle tappe storiche del campionato. Lunga vita al Gran Premio di Monaco.