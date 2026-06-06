Alonso lapidario: "Queste le peggiori F1 mai guidate a Monaco. Le vetture ibride non dovrebbero correre"

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | McLaren indecifrabile: è andata in crisi proprio dove si aspettava di essere competitiva

Formula 1
Monaco
F1 | McLaren indecifrabile: è andata in crisi proprio dove si aspettava di essere competitiva

F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole capolavoro che ha sorpreso il paddock

Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole capolavoro che ha sorpreso il paddock

F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

Formula 1
Monaco
F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

F1 | Russell 6° e deluso: "Ora non funziona nulla. Questa vettura non tira fuori il meglio di me"

Formula 1
Monaco
F1 | Russell 6° e deluso: "Ora non funziona nulla. Questa vettura non tira fuori il meglio di me"

F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

MotoGP | Bagnaia: "Abbiamo fatto un passo avanti in termini di feeling, ma non di risultato"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bagnaia: "Abbiamo fatto un passo avanti in termini di feeling, ma non di risultato"
Ultime notizie
Formula 1 Monaco

Alonso lapidario: "Queste le peggiori F1 mai guidate a Monaco. Le vetture ibride non dovrebbero correre"

Fernando, sfibrato dai problemi di Aston Martin, ha usato parole durissime nei confronti dell'attuale generazione di monoposto di Formula 1. A suo avviso le vetture ibride non dovrebbero correre.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Quando le aspettative sono altissime, ma la realtà riporta in modo brusco i piedi per terra è difficile riuscire a rimanere calmi, lucidi e dotati di solida pazienza. Lo ha capito molto bene Fernando Alonso, il quale si è trovato catapultato di colpo in una situazione molto simile a quella vissuta nella sua seconda esperienza in McLaren.

Dopo i primi 5 GP, Aston Martin Racing è - assieme alla neo entrata Cadillac - il fanalino di coda della Formula 1 e anche a Monaco, primo gran premio 2026 che si disputa in Europa, le cose non stanno affatto andando meglio.

Non a caso, dopo i primi turni di prove libere svolti nel Principato, Fernando è tornato a parlare dell'attuale generazione di monoposto di Formula 1, probabilmente frustrato dall'ennesimo turno difficile condiviso con le MAC-26 di Sergio Perez e Valtteri Bottas.

"Non credo che Monaco sia il miglior circuito per queste monoposto. Credo che questa sia la generazione peggiore di monoposto che abbia mai guidato su questa pista", ha tuonato l'asturiano.

"Non so se sia la miglior pista per la peggiore generazione. Voglio dire, è solo... il modo in cui ricrichi le batterie frenando e alzando il gas, cose del genere. Tutto questo crea tanta incosistenza al freno motore della monoposto, a volte ne hai meno, a volte hai spinta e altre volte no".

Il 45enne ha poi rincarato la dose, come se la sua prima dichiarazione non fosse sufficiente a descrivere ciò che pensa delle Formula 1 attuali.

"Se la batteria è completamente carica, poi non ricarichi perché la batteria è piena. Dunque non hai freno motore. E' come avere della spinta. Le regole sono regole. Le monoposto ibride non dovrebbero correre. E' molto semplice".

Sottosterzo, harvesting e cambiate i grossi problemi a Monaco

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dopo avere tirato bordate all'attuale Formula 1, Alonso ha provato a spiegare cosa non stia funzionando per il suo team e le AMR26. A rallentare le "verdone" - che in questo fine settimana presentano una livrea piuttosto insolita - è un sottosterzo cronico a centro curva che non si riesce a diminuire nonostante i diversi cambi d'assetto.

"Per quanto ci riguarda, i problemi sono più o meno ovunque. Riguardo al grip, non siamo contenti con l'asse anteriore. Perdiamo un sacco di grip all'anteriore quando siamo a centro curva. Sembra che la AMR26 abbia questo sottosterzo cronico e non riusciamo a risolvere il problema".

"Abbiamo provato a fare un paio di cambi di assetto. Ne abbiamo fatti altri stanotte e speriamo di avere migliorato la situazione. Ma al momento questo è un punto piuttosto complesso per noi".

A rendere tutto più complesso c'è il processo di harvesting e le cambiate (sia l'innesto che la scalata). La loro imprecisione rende difficile affrontare le curve.

"Inoltre, le cambiate e il livello di harvesting in curva a Monaco sono cruciali per essere precisi e avere fiducia in curva. Al momento è tutto troppo inconsistente. Il mondo in cui la macchina scala e la velocità a cui approcciamo le curve. Così tutto questo rende difficile guidare".

"Adesso recuperiamo molta energia durante la frenata. L'asse posteriore sta caricando la batteria in modo massiccio in frenata. E poi ci sono queste scalate di marcia, in cui bisogna coordinarsi con il colpo di gas del motore per innestare la marcia successiva. Quest'anno stanno succedendo molte cose e sembra che non siamo ancora al livello necessario".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | McLaren multata di 30 mila dollari: il pulsante della folle coperto col nastro per l'aerodinamica
Prossimo Articolo La Formula 1 cresce, Monaco si allarga: ora si espanderà costruendo sul mare

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

F1 | GP di Monaco: Pirelli indica la strategia ideale per sfruttare le gomme in qualifica. Ecco qual è

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | GP di Monaco: Pirelli indica la strategia ideale per sfruttare le gomme in qualifica. Ecco qual è
More from
Fernando Alonso

F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"

F1 | "From Rock to Racetrack": Aston Martin svela la sua livrea speciale per Monaco

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | "From Rock to Racetrack": Aston Martin svela la sua livrea speciale per Monaco

F1 | Aston Martin: con l'arrivo dell'ADUO, Honda lavorerà su combustione e attrito

Formula 1
Formula 1
Canada
F1 | Aston Martin: con l'arrivo dell'ADUO, Honda lavorerà su combustione e attrito
More from
Aston Martin Racing

F1 | Aston Martin: piccoli segnali incoraggianti dopo il lavoro d'affinamento sul cambio

Formula 1
Formula 1
Canada
F1 | Aston Martin: piccoli segnali incoraggianti dopo il lavoro d'affinamento sul cambio

F1 | Alonso vede ancora del margine per migliorare l'Aston Martin prima degli upgrade

Formula 1
Formula 1
Canada
F1 | Alonso vede ancora del margine per migliorare l'Aston Martin prima degli upgrade

IGTC | Altro podio in punta di piedi per Drudi e Aston Martin: "Non eravamo favoriti, è semplicemente fantastico"

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
24h del Nürburgring
IGTC | Altro podio in punta di piedi per Drudi e Aston Martin: "Non eravamo favoriti, è semplicemente fantastico"

Ultime notizie

F1 | McLaren indecifrabile: è andata in crisi proprio dove si aspettava di essere competitiva

Formula 1
Monaco
F1 | McLaren indecifrabile: è andata in crisi proprio dove si aspettava di essere competitiva

F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole capolavoro che ha sorpreso il paddock

Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole capolavoro che ha sorpreso il paddock

F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

Formula 1
Monaco
F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"