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F1 | Ferrari, Vasseur oggi sarà assente: rimarrà in osservazione dopo alcuni accertamenti medici

Il team principal della Ferrari non sarà presente in pista nella giornata odierna: rimarrà in osservazione in una struttura sanitaria del Principato dopo alcuni accertamenti. Il suo posto sarà preso da Jerome D'Ambrosio.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Clive Mason/Getty Images

La Ferrari ha comunicato che Fred Vasseur oggi non sarà presente nel paddock di Monte Carlo. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, ma la stessa Scuderia ha rassicurato sulle condizioni del team principal francese.

“A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale – si legge nella comunicazione diffusa dalla Ferrari – Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista”.

Dalle parole diffuse dalla Scuderia non è ancora chiaro se l’assenza di Vasseur sarà limitata alla sola giornata odierna oppure se si protrarrà per il resto del weekend.

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Non si tratta, ovviamente, di una situazione programmata. Nella giornata di ieri Vasseur è stato regolarmente presente in pista per l’intero programma del venerdì, senza che emergessero particolari segnali di problemi.

Non è la prima volta che il team principal francese è costretto ad assentarsi dall’attività in pista. Lo scorso anno, nel weekend del Gran Premio d’Austria, Vasseur aveva lasciato il circuito di Spielberg nella notte tra sabato e domenica per motivi familiari.

In quell’occasione, così come accadrà questo fine settimana, il timone della squadra passerà a Jerome D'Ambrosio, suo vice nel ruolo di team principal.

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