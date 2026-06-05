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F1 | Mercedes: la W17 è andata in crisi sulle curve in pendenza. Da rivedere l'assetto meccanico

La squadra leader del mondiale è parsa in grande difficoltà dopo le libere del venerdì. Russell è convinto che con il lavoro della notte si possa ridurre il gap dalle Ferrari che restano le favorite: "Nelle curve in pendenza non abbiamo grip". Ed emerge un fastidioso sottosterzo che limita le prestazioni dei piloti.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Antonelli alle prese con il sottosterzo a Monaco

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Che fine ha fatto la Mercedes? Le W17 dominatrici nelle prime cinque gare del mondiale 2026 balbettano sulle strade del Principato. Che Monte Carlo non fosse la pista ideale per la Stella era assodato, me nessuno si poteva immaginare che alla fine della prima giornata di prove sia stata declassata addirittura a terza forza. 

Vedere George Russell quarto a 379 millesimi da Lewis Hamilton al comando e il leader del mondiale, Kimi Antonelli, quinto a oltre mezzo secondo è evidente che mostra una Mercedes che ha sbagliato qualcosa nella preparazione della gara nel Principato. 
La Ferrari è da tutti data per grande favorita, ma la sorpresa è stata trovarsi non solo le rosse davanti, ma anche la Red Bull di Max Verstappen che era data solo come una outsider. 

Dettaglio della Mercedes W17: la cascata di flap al posto dell'attuatore dell'ala mobile

Dettaglio della Mercedes W17: la cascata di flap al posto dell'attuatore dell'ala mobile

Foto di: Circuitpics.de

George Russell non ha visto alcun elemento che possa fargli cambiare idea sul dominio della rossa previsto a Monaco in questo fine settimana. “Noi sapevamo che ha Ferrari sarebbe stata la squadra da battere – ha ammesso l’inglese -. Molti pensavano che fossero solo chiacchiere, e, invece, si conferma il team di riferimento a Monte Carlo, mentre è stata una sorpresa la Red Bull". 

Le due Mercedes nelle FP1 hanno girato con due configurazioni diverse per decidere su quale strada proseguire il lavoro di sviluppo nel weekend, ma qualcosa non deve aver funzionato come era stato programmato a Brackley. La squadra che sta dominando il mondiale, quindi, ha subito un passo falso, ma avrà tutta la notte per provare a rimettere ogni tassello al suo posto. 

Le carenze non erano tanto di natura aerodinamica, pare che la vistosa cascata di flap al posto dell’attuatore del comando dei flap mobili vietati a Monaco, abbia fatto la sua parte, quello che manca alla W17 è un buon setup meccanico nelle curve a bassissima velocità. La freccia nero e argento manifesta un endemico sottosterzo forse associato alla difficoltà di mandare le gomme in temperatura. 
 
"Nonostante tutto, abbiamo fatto dei buoni progressi tra le FP1 e le FP2. Dobbiamo fare lo stesso passo avanti durante la notte. C'è buon margine di miglioramento, per quanto la Ferrari resti la squadra da battere." 

Russell ha lasciato intendere che la W17 patisce i tratti in pendenza del tracciato monegasco, rivelando un’improvvisa variazione dei carichi che non è quella solita.  
"Soprattutto quando c'è molta inclinazione in curva – ha rivelato George -, la tenuta di strada è scarsa. Manca grip. Credo che possiamo colmare il divario se riusciremo a trovarne la causa scatenante”. Insomma, per i tecnici Mercedes sarà una lunga notte... 

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