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F1 | McLaren multata di 30 mila dollari: il pulsante della folle coperto col nastro per l'aerodinamica La squadra di Woking è stata sanzionata dai commissari sportivi (10 mila dollari sono stati sospesi per un anno) perché, quando in FP2 Norris si è fermato alla Chicane del Porto, i commissari non hanno potuto spostare la MCL40 perché la trasmissione non si poteva sbloccare.