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MotoGP | Balaton, Warm-Up: Aldeguer in evidenza davanti ad Acosta e Bezzecchi

Il pilota del Gresini Racing si conferma molto in forma in questo weekend, precedendo di oltre tre decimi la KTM di Acosta, che è uno di quelli che provano la posteriore soft. Terza piazza per l'Aprilia del leader del Mondiale davanti ad un ottimo Moreira. Anche Marc Marquez monta la soft ed è quinto. Scivolata alla curva 2 per Martin, che è ok.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

I dieci minuti del Warm-Up del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP non hanno dissipato i dubbi su quale potrà essere la scelta della gomma posteriore per la gara lunga che scatterà alle ore 14:00. Le indicazioni raccolte nella Sprint di ieri non hanno escluso la possibilità di utilizzare ancora la morbida, anche se la Michelin indica i 51 gradi di temperatura d'asfalto come crossing point che obbligherebbe di fatto il passaggio alla media.

Essendo iniziata la breve sessione della domenica mattina con la colonnina dell'asfalto del Balaton Park che segnava solo 36 gradi, ci sta che qualcuno abbia anche fatto un'ultima valutazione della soft.

Tuttavia, a svettare è stato uno di quei piloti che hanno girato con due gomme medie, ovvero Fermin Aldeguer. Il pilota del Gresini Racing è stato molto veloce ieri, conquistando la prima fila ed il quinto posto nella Sprint, manifestando anche grande fiducia in vista della gara lunga. Ora ne avrà a maggior ragione ancora di più, avendo messo tutti in fila in 1'37"680 e risultando l'unico a scendere sotto all'1'38".

Alle sue spalle, staccato di ben 320 millesimi, c'è Pedro Acosta, che invece ha scelto di montare una soft sul posterire della sua KTM. Stessa scelta che ha fatto anche il vincitore della Sprint di ieri, Marc Marquez, che però con la sua Ducati si è dovuto accontentare del quinto tempo in 1'38"317.

Davanti al campione del mondo in carica si sono infilate anche l'Aprilia di Marco Bezzecchi e la Honda di Diogo Moreira, che invece hanno optato per la media. Non deve stupire troppo soprattutto nel caso del leader del Mondiale, visto che fin qui la media è stata una sorta di panacea per tutti i mali, che gli ha sempre fatto fare un salto di qualità nelle gare lunghe, nelle quali ha raccolto quattro vittorie e due secondi posti.

Continuando a scorrere la classifica, in sesta posizione c'è l'altra Aprilia di Jorge Martin, pure lui con una gomma media, ma anche vittima di una scivolata senza conseguenze alla curva 2. Tra le altre cose, "Martinator" è stato più lento di Marquez di appena 22 millesimi.

Settimo tempo per la Ducati con i colori della Pertamina Enduro VR46 affidata a Fabio Di Giannantonio, che è tallonata dall'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez: questi due sono separati tra loro da appena un millesimo, pur pagando poco meno di sette decimi dal miglior tempo di Aldeguer.

In nona piazza c'è un altro dei piloti che hanno scelto la soft e si tratta di Iker Lecuona, che questo fine settimana sostituisce l'infortunato Alex Marquez sulla Ducati del Gresini Racing. Il quadro delle prime dieci posizioni si completa poi con la KTM di Enea Bastianini, che invece ha ottenuto il suo 1'38"563 con la gomma media.

Attardato Pecco Bagnaia, che non è andato oltre al 12° tempo, alle spalle della migliore delle Yamaha, che è stata quella di Fabio Quartararo. Il piemontese ha a sua volta provato la soft, ma questo non deve stupire, visto che per tutto il fine settimana ha lamentato una certa carenza di grip al posteriore. Il distacco di un secondo però è abbastanza pesante.

Poco più indietro, in 14° ed in 15° posizione rispettivamente, troviamo poi Franco Morbidelli e Luca Marini, che hanno girato entrambi con la media. E' stata una sessione complicata quella del compagno di squadra del marchigiano, ovvero Joan Mir, che si è reso protagonista di una scivolata alla curva 12, che lo tiene al fondo del gruppo, visto che è riuscito a completare appena 2 giri.

La classifica del Warm-Up

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

1'37.680

   150.184  
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.320

1'38.000

 0.320 149.693  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 6

+0.569

1'38.249

 0.249 149.314  
4 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 6

+0.585

1'38.265

 0.016 149.290  
5 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.637

1'38.317

 0.052 149.211  
6 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 5

+0.659

1'38.339

 0.022 149.177  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+0.674

1'38.354

 0.015 149.155  
8 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.675

1'38.355

 0.001 149.153  
9 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 6

+0.820

1'38.500

 0.145 148.934  
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+0.883

1'38.563

 0.063 148.838  
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 6

+0.961

1'38.641

 0.078 148.721  
12 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 6

+1.045

1'38.725

 0.084 148.594  
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+1.067

1'38.747

 0.022 148.561  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+1.107

1'38.787

 0.040 148.501  
15 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 6

+1.128

1'38.808

 0.021 148.469  
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 6

+1.436

1'39.116

 0.308 148.008  
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 6

+1.828

1'39.508

 0.392 147.425  
18 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 6

+1.940

1'39.620

 0.112 147.259  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+2.196

1'39.876

 0.256 146.882  
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 6

+2.238

1'39.918

 0.042 146.820  
21 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 6

+2.907

1'40.587

 0.669 145.843  
22 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 2

+3.069

1'40.749

 0.162 145.609  
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