MotoGP | Balaton, Warm-Up: Aldeguer in evidenza davanti ad Acosta e Bezzecchi

I dieci minuti del Warm-Up del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP non hanno dissipato i dubbi su quale potrà essere la scelta della gomma posteriore per la gara lunga che scatterà alle ore 14:00. Le indicazioni raccolte nella Sprint di ieri non hanno escluso la possibilità di utilizzare ancora la morbida, anche se la Michelin indica i 51 gradi di temperatura d'asfalto come crossing point che obbligherebbe di fatto il passaggio alla media.

Essendo iniziata la breve sessione della domenica mattina con la colonnina dell'asfalto del Balaton Park che segnava solo 36 gradi, ci sta che qualcuno abbia anche fatto un'ultima valutazione della soft.

Tuttavia, a svettare è stato uno di quei piloti che hanno girato con due gomme medie, ovvero Fermin Aldeguer. Il pilota del Gresini Racing è stato molto veloce ieri, conquistando la prima fila ed il quinto posto nella Sprint, manifestando anche grande fiducia in vista della gara lunga. Ora ne avrà a maggior ragione ancora di più, avendo messo tutti in fila in 1'37"680 e risultando l'unico a scendere sotto all'1'38".

Alle sue spalle, staccato di ben 320 millesimi, c'è Pedro Acosta, che invece ha scelto di montare una soft sul posterire della sua KTM. Stessa scelta che ha fatto anche il vincitore della Sprint di ieri, Marc Marquez, che però con la sua Ducati si è dovuto accontentare del quinto tempo in 1'38"317.

Davanti al campione del mondo in carica si sono infilate anche l'Aprilia di Marco Bezzecchi e la Honda di Diogo Moreira, che invece hanno optato per la media. Non deve stupire troppo soprattutto nel caso del leader del Mondiale, visto che fin qui la media è stata una sorta di panacea per tutti i mali, che gli ha sempre fatto fare un salto di qualità nelle gare lunghe, nelle quali ha raccolto quattro vittorie e due secondi posti.

Continuando a scorrere la classifica, in sesta posizione c'è l'altra Aprilia di Jorge Martin, pure lui con una gomma media, ma anche vittima di una scivolata senza conseguenze alla curva 2. Tra le altre cose, "Martinator" è stato più lento di Marquez di appena 22 millesimi.

Settimo tempo per la Ducati con i colori della Pertamina Enduro VR46 affidata a Fabio Di Giannantonio, che è tallonata dall'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez: questi due sono separati tra loro da appena un millesimo, pur pagando poco meno di sette decimi dal miglior tempo di Aldeguer.

In nona piazza c'è un altro dei piloti che hanno scelto la soft e si tratta di Iker Lecuona, che questo fine settimana sostituisce l'infortunato Alex Marquez sulla Ducati del Gresini Racing. Il quadro delle prime dieci posizioni si completa poi con la KTM di Enea Bastianini, che invece ha ottenuto il suo 1'38"563 con la gomma media.

Attardato Pecco Bagnaia, che non è andato oltre al 12° tempo, alle spalle della migliore delle Yamaha, che è stata quella di Fabio Quartararo. Il piemontese ha a sua volta provato la soft, ma questo non deve stupire, visto che per tutto il fine settimana ha lamentato una certa carenza di grip al posteriore. Il distacco di un secondo però è abbastanza pesante.

Poco più indietro, in 14° ed in 15° posizione rispettivamente, troviamo poi Franco Morbidelli e Luca Marini, che hanno girato entrambi con la media. E' stata una sessione complicata quella del compagno di squadra del marchigiano, ovvero Joan Mir, che si è reso protagonista di una scivolata alla curva 12, che lo tiene al fondo del gruppo, visto che è riuscito a completare appena 2 giri.