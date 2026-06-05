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F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Monaco

La Formula 1 sbarca in Europa per affrontare il Gran Premio di Monaco. Ecco gli orari televisivi di Sky, TV8, Now, ma anche le Dirette LIVE offerte da Motorsport.com per seguire interamente l'evento d Monte-Carlo.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Monaco promo

La Formula 1 sbarca in Europa e si appresta a prendere parte al primo appuntamento della stagione 2026 nel Vecchio Continente: il Gran Premio di Monaco.

Insomma, si parte forte, ovvero con uno dei gran premi che hanno reso leggendario il Circus iridato. Com'è normale che sia, ci sarà il format considerato standard: tre turni di libere, qualifiche e gara domenicale, con l'evento clou del sabato - le qualifiche - a risultare come sempre il più atteso, considerando quanta fatica si faccia a fare un sorpasso sull'angusto tracciato monegasco.

Riparte così la caccia alla Mercedes, reduce da 5 vittorie consecutive, e ad Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale dopo le ultime 4 vittorie tra Cina e Canada che lo stanno consacrando come uno dei grandi piloti della Formula 1 odierna.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Peter Fox / Getty Images

Eppure, per le sue caratteristiche, Monte-Carlo potrebbe dare molte più chance ai rivali della Freccia d'Argento. Curve lente, rettilinei pochi, se non inesistenti. Servirà trazione, carico aerodinamico. Ed è proprio lì dove Ferrari e McLaren cercheranno di spezzare l'egemonia delle fantastiche W17.

Per la Rossa e le Papaya un'occasione più unica che rara, almeno in questa prima parte di stagione. Forse, per la prima volta da Melbourne, le Mercedes non partiranno nettamente favorite. Ma sulla carta tutto può essere, mentre la realtà ha spesso regalato scenari differenti. 

Vedremo se anche in questa occasione ci saranno stravolgimenti o se, invece, le Mercedes faranno comunque valere le loro capacità sulle curve lente (dove, attenzione, hanno sempre fatto vedere prestazioni importanti anche se offuscate dalla potenza della power unit realizzata a Brixworth). 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

GP di Monaco 2026: i palinsesti TV e Dirette LIVE (orario italiano)

Palinsesto Sky e Now (Dirette)

Venerdì 5 giugno

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30
Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 6 giugno

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30
Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 7 giugno

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 6 giugno

Qualifiche: dalle 19:00

Domenica 7 giugno

Gara: dalle 18:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 5 giugno

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30
Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 6 giugno

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30
Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 7 giugno

Gara: ore 14:30

Alexander Albon, Williams, Lando Norris, McLaren

Alexander Albon, Williams, Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

GP di Monaco 2026: tutti i numeri del tracciato di Monte-Carlo

Primo gran premio disputato: 1950

Lunghezza della pista: 3.337 metri

Numero di giri totali di gara: 78

Distanza di gara: 260,286 km

 Giro record: 1'12"909 (Lewis Hamilton - Mercedes W12, 2021)

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