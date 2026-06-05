MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Ungheria

Il weekend trionfale del Mugello sembra aver sancito definitivamente il sorpasso dell'Aprilia ai danni della Ducati nelle gerarchie della MotoGP. In questa stagione però non c'è assolutamente il tempo per riposarsi sugli allori e infatti questo fine settimana si torna subito in pista al Balaton Park per il Gran Premio d'Ungheria.

La vittoria del Gran Premio d'Italia, la quarta stagionale per lui, ha ridato grande carica a Marco Bezzecchi, perché sognava di trionfare sul saliscendi toscano fin da quando era un bambino. All'interno del box della Casa di Noale si respira sempre di più un'aria di derby però: grazie al doppio secondo posto raccolto in Toscana, Jorge Martin rimane nella scia del riminese, staccato di appena 17 lunghezze.

Il primo degli "altri" continua ad essere Fabio Di Giannantonio, che con la sua Ducati ha conquistato in rimonta il gradino più basso del podio nella Sprint del Mugello e poi ha chiuso quinto nella gara lunga. Nel suo caso però il divario è già salito a 39 lunghezze, quindi più di un intero weekend di gara.

Dovrà provare a dare continuità al suo buon momento, essendo reduce da due podi consecutivi, Pecco Bagnaia, anche se non si può dimenticare che quello di Balaton fu uno dei weekend più complicati del 2025 per lui. Sulla carta, non sarà facile neanche per il suo compagno di box Marc Marquez, che in Toscana ha fatto capire di essere ancora lontano dal 100% della forma fisica dopo il doppio intervento al piede ed alla spalla destra, spiegando di soffrire soprattutto nei cambi di direzione. Sulla carta, il tracciato ungherese rischia quindi di essere molto complicato per lui.

Potrebbe provare a ritagliarsi un ruolo da terzo incomodo Pedro Acosta, anche se la sua KTM sembra sempre un passetto indietro rispetto alle concorrenti italiane. Occhio però alla Honda, che lo scorso anno era stata piuttosto competitiva in Ungheria, soprattutto nelle mani di Luca Marini. Resta poi da capire quale potrà essere il potenziale della Yamaha, che al Mugello ha faticato davvero tanto e in questa fase sembra avere un Fabio Quartararo abbastanza dissidente.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8. Ma anche quella dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: MotoGP Sports Entertainment Group

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio d'Ungheria

Archiviata la nostra gara di casa al Mugello, la MotoGP torna subito in pista al Balaton Park per il Gran Premio d'Ungheria. Il format del weekend sarà quello tradizionale, quindi la Sprint scatterà alle ore 15:00 di sabato, mentre la gara lunga andrà in scena alle 14:00 di domenica.

Venerdì 5 giugno

FP1 Baggers: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 6 giugno

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (13 giri)

Domenica 7 giugno

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri)

Gara Moto2: 12:15 (22 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio d'Ungheria

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (ore 13:00 Moto3; ore 14:15 Moto2; ore 16:00 MotoGP)

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Ungheria

Sabato 6 giugno

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 7 giugno

Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: MotoGP Sports Entertainment Group

MotoGP 2026: scopriamo il circuito di Balaton Park

Situato nei pressi dello splendido lago Balaton e a meno di 100 chilometri dalla capitale ungherese, Budapest, il circuito di Balaton Park è uno dei tracciati più innovativi del panorama internazionale. Inaugurato nel maggio 2023, il circuito ha una lunghezza di 4,08 km e un totale di 17 curve, di cui dieci a sinistra e sette a destra. Ha ospitato la MotoGP nel 2025, dopo che il Paese non vedeva una gara dal 1992. Marc Marquez è risultato vincitore. Alcuni punti del tracciato hanno sollevato qualche problema però, come le prime curve a gomito.

Il Balaton Park è un circuito tra i più brevi inseriti nel calendario del Campionato del Mondo di MotoGP. Le gare del Gran Premio d'Ungheria, nella classe regina, prevedono 27 giri per quella lunga di domenica e 13 per la Sprint di sabato. Inoltre, in Moto2 si correranno 22 giri e in Moto3 20.

Lunghezza del circuito 4.08 km Larghezza del circuito 12 metri Curve 17 curve (7 a destra e 10 a sinistra) Rettilineo più lungo 665 metri