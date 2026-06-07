La MotoGP aumenterà la distanza tra le file in griglia a partire dalla Germania

Questa misura è stata adottata in risposta all'incidente multiplo verificatosi alla prima curva del circuito di Montmeló, durante la prima ripartenza dell'ultimo Gran Premio di Catalogna, dal quale Johann Zarco non si è ancora ripreso. Il francese si è rotto i legamenti del ginocchio quando la sua gamba sinistra è rimasta incastrata nel telaio posteriore della Ducati di Pecco Bagnaia, dopo essere caduto in un tamponamento a catena ad alta velocità.

A partire dall'incidente, avvenuto a metà del mese scorso, i responsabili del MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), promotore del campionato, si sono incontrati più volte con l'Associazione dei Costruttori (MSMA) e i team, per cercare di trovare una strategia che limitasse, per quanto possibile, il verificarsi di un agglomerato di moto alla prima curva dei Gran Premi, momento in cui si concentra la maggior parte degli incidenti.

Dopo diversi incontri, le parti si sono riunite un'ultima volta sabato pomeriggio, e da lì è emersa una tabella di marcia da applicare in due fasi. A partire dalla gara al Sachsenring, il 12 giugno, la distanza tra ciascuna delle file della griglia di partenza sarà aumentata di altri quattro metri, per dare più spazio ai piloti. Allo stesso tempo, l'idea è che, a partire dal Gran Premio di Gran Bretagna, in programma a metà agosto e che segnerà il ritorno dopo la pausa estiva, si intenda vietare l'uso degli abbassatori, anche se solo al momento della partenza.

Le scuderie hanno concordato di effettuare una prima prova nel prossimo appuntamento del calendario, in programma tra due settimane, a Brno. Se il risultato sarà ottimale, la modifica sarà sottoposta alla Grand Prix Commission, che dovrà approvarlo per modificare il regolamento. In questo caso si tratta di una formalità, dato che c'è un consenso tra le parti coinvolte.

Al Mugello, la scorsa settimana, Carlos Ezpeleta, direttore sportivo del campionato, ha ammesso che la MGPSEG stava studiando alcune misure, insieme ai team e alla MSMA, che saranno introdotte il prima possibile. "Modificare la griglia è un cambiamento molto, molto grande nel campionato e a volte, vista la distanza tra la linea di partenza e l’ultima curva, bisognerebbe apportare modifiche più consistenti ai circuiti", ha detto la scorsa settimana, in Italia, riguardo all’ampliamento dello spazio tra le file.

Il divieto di utilizzo degli abbassatori era già previsto in vista dell’introduzione del nuovo regolamento tecnico che disciplinerà la prossima stagione, ma l’incidente di Barcellona ne ha accelerato l’adozione, in modo quasi immediato. A differenza di quanto accadrà in quel momento, i piloti potranno continuare a utilizzare quello posteriore durante la gara.

In un primo momento è stata valutata la possibilità di vietarne l’uso a Silverstone e Phillip Island, due tracciati che, per il loro profilo, comportano un livello di rischio più elevato quando il gruppo arriva alla prima curva, veloce e aperta. Tuttavia, alla fine si è deciso di estendere tale divieto al resto dei circuiti. "La proposta di vietare i gli abbassatori in partenza riguarda tutti i circuiti. Ora spetta ai costruttori studiarla. È una discussione che ha una scadenza perché comunque non ci saranno nel 2027, quindi ci chiediamo se possiamo fare qualcosa quest'anno", ha poi aggiunto Ezpeleta.