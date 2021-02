Quartararo convinto: "La Yamaha mi ascolterà"

Poche settimane dopo la sua prima visita alla factory Yamaha di Gerno di Lesmo, in Italia, Fabio Quartararo ha parlato a Canal+ di come si è sentito dopo questo contatto con il centro nevralgico della sua nuova squadra, con la sensazione di essere ancora più parte della famiglia del marchio ai tre diapason e di essere una voce che verrà ascoltata quando darà i suoi feedback sulla M1.

Quando gli è stato chiesto se si sentiva davvero un pilota ufficiale Yamaha dopo questa visita, il francese ha risposto: "Sì, sì, è così. È vero che questa visita è stata buona per me, anche se non abbiamo fatto nulla di speciale. Ma ho visto la fabbrica, l'atmosfera - non nella squadra, ma con il team manager, con Lin (Jarvis) - è già qualcosa di eccezionale. Non vedo l'ora di iniziare la stagione e di cominciare questa nuova avventura per me".

Alla fine dell'anno scorso Quartararo ha detto che "spera" che la Yamaha lo ascolterà quando si tratterà di aiutare a sviluppare e migliorare la moto. Questa volta è più ottimista: "Sicuramente questa volta avrò la possibilità, solo un po', di dare davvero le mie impressioni sulla moto e Yamaha mi ascolterà. L'anno scorso, credo, era più una conferma da parte mia, e questa volta non diremo che svilupperò la moto, ma sono un po' più nella famiglia Yamaha come pilota ufficiale. Penso che sia abbastanza eccezionale e, soprattutto, è il sogno di ogni bambino essere un pilota ufficiale Yamaha. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura ai test".

Un'avventura che inizierà quest'anno dopo un finale difficile della stagione 2020, segnata dal crollo delle sue possibilità di titolo mondiale, dopo che era stato a lungo in testa, grazie anche alle due vittorie iniziali a Jerez, in una stagione accorciata dalla pandemia del COVID-19. Alla domanda su come riprendersi da questa disillusione, ha semplicemente risposto: "Guardando le gare all'inizio della stagione 2020".

"So che posso vincere, lottare per il podio, fare pole position, quindi eccoci qui: resettiamo l'orologio e iniziamo una nuova stagione. So cosa posso fare, so che la Yamaha sta lavorando molto duramente, quindi eccoci qui, partendo da zero e so che sarà una grande stagione".

Comunque, dopo aver lottato per la corona mondiale con il Team Petronas, il suo passaggio al factory team significa che l'obiettivo è chiaro: "L'obiettivo è... (sospira) lottare per il titolo, chiaramente. Non sarà facile, sappiamo che tutti hanno grandi capacità, ma io sono qui per combattere. Conosco le mie capacità come ho detto prima, sono pronto a dare tutto, sto dando tutto, mi sto allenando molto duramente, Yamaha sta dando tutto, quindi sono pronto per la sfida".

Mentre mette a punto la sua preparazione invernale, cercando di guidare la moto il più possibile nonostante il freddo, Quartararo ha solo una cosa da aspettare: salire sulla sua nuova moto e scoprirla, a partire dal 6 marzo in Qatar. "Sono molto curioso, ma iniziare con i nuovi colori è sicuramente qualcosa di speciale".

"Ma non vedo l'ora di vedere i cambiamenti che abbiamo sulla moto, se sarà molto meglio o no, e sì, sì, sono sicuramente... Non diremo stressato, ma davvero... Sto sempre guardando il mio telefono per vedere che giorno è, quanti ne mancano al Qatar. È una lunga pre-stagione e non vedo l'ora di arrivare al circuito di Doha per cominciare".