MotoGP | Quartararo chiarisce il motivo del suo rifiuto di aiutare Yamaha per il futuro

E' difficile definire idilliaci gli ultimi mesi del rapporto tra Fabio Quartararo e Yamaha, per quanto è macchiato tra le difficoltà tecniche ed in pista. Il discorso del campione del mondo 2021 può anche essere variato nella forma, ma la sostanza non è mai stata veramente diversa e, mentre la conclusione della sua avventura con la Casa di Iwata si avvicina, i weekend si susseguono e si assomigliano furiosamente su questo piano.

In partenza in direzione Honda l'anno prossimo, Quartararo si trova nella situazione ibrida di dover fare i conti con un marchio che - come gli altri - deve assolutamente lavorare per preparare la rivoluzione del 2027 ed un futuro che non sarà il suo, pur sapendo che il nuovo orientamento tecnico specificamente legato al passaggio ad un motore V4 ha contribuito a farla arretrare sportivamente questa stagione, senza serie prospettive di ben figurare.

In breve, quindi, non c'è molto di positivo da trarre per un pilota in partenza come Quartararo, che contribuisce a pagare lo scotto iniziale ma non godrà mai dei frutti di questo lavoro. Inoltre, riguardo allo sviluppo per il futuro, il punto di rottura sembra dunque essere stato raggiunto, poiché il francese ha rivelato questo sabato che semplicemente non voleva più aiutare la sua squadra.

"Per il futuro, non sono nella posizione di aiutare. E per ragioni personali, non ho voglia di aiutare", ha lasciato intendere al termine della Sprint del Gran Premio d'Aragon.

Parole forti che, tanto più in un contesto cupo, hanno scatenato reazioni importanti. 24 ore dopo averle pronunciate, senza precisare sul momento quali fossero le "ragioni personali" che evocava, Quartararo è stato interrogato davanti ai media, tra cui Motorsport.com, su ciò che voleva dire.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ne ha approfittato per chiarire il suo ragionamento: "Per chiarire le cose, è che... Non so se posso dirlo, ma lo dirò comunque: io volevo fare i test in Austria. Ma purtroppo Yamaha non vuole che io giri con le gomme Pirelli. Volevo fare qualcosa, ma loro non lo vogliono".

Il test citato al Red Bull Ring si svolgerà il giorno dopo il GP d'Austria, a metà settembre, con le moto e le gomme 2027, che saranno fornite da Pirelli, poiché l'azienda milanese subentrerà a Michelin come fornitore unico della MotoGP.

Se la posizione della Yamaha può sembrare logica ed abituale nelle competizioni di alto livello, si scontra con il fatto che altri piloti - che anche loro cambieranno moto durante l'inverno - hanno avuto l'autorizzazione del loro attuale datore di lavoro a girare con le future gomme durante un test lo scorso giugno a Brno, come Joan Mir (che passerà da Honda a Ducati Gresini) o Pedro Acosta (che passerà da KTM a Ducati).

"Personalmente", ha aggiunto Quartararo, "non ho voglia di sviluppare la moto per i piloti del 2027. Quindi, se possiamo migliorare qualcosa per quest'anno, lo farò. Ma non mi metterò al limite e non farò il collaudatore come ho fatto questo weekend".