MotoGP | Un ritorno da eroe per Zarco: tre mesi dopo l'incubo di Barcellona è la miglior Honda e in Q2

Naturalmente, tre mesi dopo una violenta caduta che aveva fatto temere pesanti conseguenze, il ritorno in MotoGP di Johann Zarco era visto con un occhio particolare da tutto il paddock e dagli osservatori al Gran Premio di Aragon.

Inutile sfidare il futuro prevedendo qualsiasi cosa, ma è certo che la prima giornata di questo ritorno difficilmente può essere definita diversamente da un successo, con il francese che ha piazzato la sua Honda LCR al decimo posto nelle prove del venerdì pomeriggio, conquistando così all'ultimo momento l'ultimo biglietto diretto per la Q2.

Al rientro nel box, è stato applaudito da tutti i membri della struttura diretta da Lucio Cecchinello, con quest'ultimo che peraltro non ha nascosto una certa emozione, asciugandosi qualche lacrima. Il francese, pur traendo piena soddisfazione da questa giornata, è rimasto fedele alle sue abitudini, analizzando a lungo questo ritorno in pista, senza abbandonarsi ad un'eccessiva emozione.

"Troppo bello, troppo bello", ha riassunto inizialmente davanti ai media, tra cui Motorsport.com. "Non avevo dubbi sulla capacità di poter andare forte - poi, avrei anche potuto non andare forte - ma le sensazioni che avevo avuto in allenamento sulla CBR (la moto di serie usata per allenarsi, ndr)... Come ho detto, è un bene che mi sia fermato solo tre mesi; forse sei mesi sarebbe stato peggio. Quindi ero contento di tornare qui".

Zarco non manca di sottolineare l'aver ripreso la competizione sul tracciato "arioso" di Alcaniz, dove ha potuto riabituarsi alla velocità senza che gli sembrasse troppo aggressiva: "E la cosa positiva di essere qui ad Aragon, è che non sono rimasto scioccato dalla velocità, anche se, certo, è un circuito veloce, ma siccome è largo, non si viene troppo sballottati rispetto ad un circuito come Misano. Mi riabituo alla velocità senza essere scioccato dalla velocità, quindi questo è bello".

Altro vantaggio, anch'esso atteso, uno sguardo più neutro sulla moto che guida e sulla quale aveva finito per sviluppare abitudini di cui non era sempre semplice liberarsi: "Ma fin dai primi giri, sono tornato neutro su questa moto, cercando sensazioni, come sfruttarla al meglio, e lasciando fare al mio feeling. Ed è stato niente male, in realtà, già da stamattina, partire da solo".

Le cose serie sono poi cominciate durante la sessione successiva: "Nel pomeriggio, con la gomma soft, subito un ritmo migliore fin dal primo run: lì, si comincia, ci siamo, siamo tornati e diventa dura. E poi facciamo il lavoro che c'è da fare".

Per quanto riguarda la costruzione della prestazione, Zarco ha prima cercato una lepre di lusso, nella persona del pilota Ducati Gresini, Alex Marquez. "Il primo vero time attack, ero dietro ad Alex Marquez - super gancio -, ma lui andava troppo forte e io ho fatto solo 1'46"6. Mi dico: 'Accidenti, sarà complicato'".

Poi, non essendo riuscito a mettere in atto questa tattica nel suo ultimo run, Zarco si era quasi rassegnato a finire fuori dalla top 10, quando in realtà quel tentativo gli ha permesso di precedere il suo compagno di squadra Diogo Moreira di 0"010. "Non sono riuscito a riprendere la ruota di Marquez nell'ultimo run, quindi sono partito quasi dicendo 'è andata male'. Ma ci ho provato comunque e in realtà ne è venuto fuori un gran giro. Fa davvero piacere, perché è un bel ritorno".

Crampi e un cardio che impazzisce

Johann Zarco (Team LCR Honda) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Senza sorpresa, tuttavia, questa ripresa non è stata perfetta sul piano fisico. "Ho avuto crampi, come sulla CBR alla fine. Quindi si tratta davvero di abituare il corpo a questa posizione piegata. Penso anche che, per fortuna, oggi non faccia caldo, ma ci sono davvero dei picchi a livello cardiaco".

Già qualificato in Q2, Zarco vorrebbe spingere l'asticella un po' più in là e andare a cercare una top 6 al termine delle qualifiche, anche se fatica a credere di poter realizzare i tempi sull'1'45" che i primi sei della giornata hanno ottenuto oggi. "Francamente, mi piacerebbe essere nelle prime due file, perché, comunque, aiuta per una gara, per una partenza. Ma beh, guadagnare quattro posizioni, non so come possiamo fare 1'45" per il momento. Almeno, non devo fare la Q1, quindi è un risparmio di energia".

Durante le pre-qualifiche, Zarco ne ha approfittato per lavorare sul long-lap, visto che dovrà effettuarne due in gara domenica a causa della sua responsabilità nel contatto di Barcellona. Se molti hanno in mente la precisione chirurgica del suo long-lap di Brno nel 2020, nel suo percorso verso il podio, il pilota LCR frena gli entusiasmi.

"Avevo dimenticato di preparare il long-lap stamattina. Avevamo tempo, ma lì, ogni volta che dovevo rientrare al box durante le prove del pomeriggio, l'ho fatto ed è importante. Lo rifarò domani perché è comunque tecnico. E vedo che non sono uno che lo farà direttamente molto bene".

"L'avevo fatto a Brno, ma era molto più facile. Qui, bisognerà ripeterlo un po' e, siccome è molto grande, tra il primo passaggio che ho fatto e il passaggio che farò in gara, posso sicuramente guadagnare cinque decimi, perché all'inizio esito molto. Quindi sì, è necessario ripeterlo".