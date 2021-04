MotoGP, Jerez, Libere 2: Ducati vola con Bagnaia, Rossi 21°

Dopo aver fatto primo e secondo a Portimao, i primi due della classifica iridata si sono mostrati in grande spolvero anche a Jerez de la Frontera. Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo si sono presentati a posizioni invertite al termine della prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna di MotoGP.

Il ducatista ha fatto veramente un giro strepitoso, perché con il suo 1'37"209 è arrivato davvero vicino alla pole dello scorso anno. Ma indubbiamente Pecco ha fatto una gran differenza se si guarda i distacchi che è riuscito a rifilare alle altre Desmosedici GP: Johann Zarco è nono a 679 millesimi, mentre Jack Miller è addirittura 12esimo a 756 millesimi, quindi al momento sarebbe addirittura costretto a passare dalla Q1.

Come detto, alle spalle di Bagnaia si è proposto il leader del Mondiale Quartararo, che con la sua Yamaha ha provato fino all'ultimo giro a saltare davanti al piemontese, ma alla fine si è dovuto inchinare per 178 millesimi.

Dal terzo in giù sono tutti più distanziati, perché si parla di oltre quattro decimi di gap, anche se Aleix Espargaro e Franco Morbidelli sono quelli che hanno dato la sensazione di essere attrezzati meglio a livello di passo. L'Aprilia quindi si conferma competitiva anche in Andalusia, ma a stupire è stato soprattutto il pilota della Yamaha Petronas, perché il suo 1'37"704 è arrivato con la gomma media al posteriore, mentre tutti gli altri nelle prime posizioni hanno montato la soft.

A completare la top 5 c'è l'altra Yamaha di Maverick Vinales, che paga poco più di mezzo secondo, mentre sesta c'è la migliore delle Honda, che è quella di Takaaki Nakagami. Il giapponese è il solo ad essere riuscito a centrare la top 10 in sella ad una RC213V, mentre Pol Espargaro e Marc Marquez sono solamente in 14esima e 16esima posizione, anche se l'otto volte iridato non ha fatto un time attack vero e proprio e non è ancora completamente fluido nella guida.

Dopo il miglior tempo della FP1, Brad Binder si è dovuto accontentare del decimo posto. Restando nel box KTM, è riuscito a fare meglio di lui Miguel Oliveira, autore del settimo tempo a circa sei decimi. Detto del nono tempo di Zarco, l'ultimo ad essersi inserito nella top 10 è Alex Rins, ottavo con la Suzuki. Più in difficoltà invece il campione del mondo in carica Joan Mir, che non è riuscito a fare meglio del 13esimo tempo. Ormai per lui rischiare la Q1 sta diventando quasi un'abitudine.

Dei big, quello che continua a fare più fatica di tutti però è senza ombra di dubbio Valentino Rossi, perché il "Dottore" si ritrova in 21esima posizione, con alle sue spalle solamente Iker Lecuona ed il rientrante Tito Rabat, vittima di una caduta all'ultima curva, fortunatamente senza conseguenze. A preoccupare è il distacco del #46, ben 1"4.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Luca Marini ha inserito la sua Ducati della VR46 Avintia in 15esima posizione, mentre poco più indietro c'è il terzetto composto da Danilo Petrucci, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori, che occupano le posizioni tra la 17esima e la 19esima.