Ecco "La Mia Storia", la nuova autobiografia di Valentino Rossi

"Sono state scritte tante cose sulla mia vita e sulla mia carriera. È il momento di raccontare la verità su quello che è successo in pista e fuori. Ho deciso di scrivere questo libro perché spero che, leggendo la mia storia, tanta gente possa divertirsi ed emozionarsi".

Queste sono le parole di Valentino Rossi, di cui è in arrivo una nuovissima autobiografia, in uscita il 10 novembre 2026, dal titolo 'La mia storia', così descritta dal grande Campione #46.

Il libro, edito da Rizzoli e scritto assieme al giornalista Giorgio Terruzzi, segue quel 'Pensa se non ci avessi provato', un primo volume sulla vita del pilota di Tavullia che uscì diversi anni or sono, quando ancora la sua carriera in MotoGP era ancora all'apice e vivissima.

Qui, invece, il 'Dottore' ripercorre l'intera vita, non solo in pista, ma anche fuori, svelando diversi retroscena e aneddoti, come spiega la nota ufficiale fornita dalla Casa milanese del Gruppo Mondadori.

Valentino Rossi Foto di: AG Galli

"Valentino Rossi si confessa come non aveva mai fatto prima, con lo sguardo maturo di un pilota e di un uomo che rilegge la sua vita con passione, lucidità e autoironia", si legge nel comunicato.



"Dai ricordi inediti della propria infanzia, ai racconti di ciò che è accaduto dietro le quinte di una carriera leggendaria, segnata da 9 titoli mondiali".

"Valentino rivive e analizza come non ha fatto mai una vita ad alta intensità, le ragioni intime che lo legano da sempre a un gruppo di amici fedelissimo; la genesi di gag e scherzi che hanno rivoluzionato l'immagine del motociclismo sulle piste di tutto il mondo, le sue manie permanenti. Superstizioni accanite ed esilaranti; le ragioni di uno stile proprio, di un look da corsa anomalo e unico".

"E soprattutto, le grandi rivalità - da Max Biaggi a Sete Gibernau, da Casey Stoner a Jorge Lorenzo fino al controverso 2015 con Marc Marquez; i sorpassi indimenticabili, l'ipotesi Formula 1 con Ferrari, i momenti più difficili".

"Sconfitte e crisi, fratture dolorose ed errori, il rapporto con il coraggio e la paura, i retroscena che determinarono il dissidio con il fisco italiano. E, ancora, gli incontri divertiti e divertenti con personaggi celebri, amici artisti, star viste da vicinissimo, notti a Ibiza, gli amori e gli inciampi che l'amore comporta".

"Capitoli come tappe di un percorso strepitoso, rivelato con sincerità, rabbia e tenerezza, approdato oggi in una dimensione nuova. Francesca, la sua compagna, le loro bambine, la bellezza della paternità, il suo team VR46, l'Academy per far crescere i talenti di domani e la nuova sfida sportiva nelle competizioni a quattro ruote. Ciò che a Valentino piace fare oggi, passioni e attitudini mai rivelate".

Il volume è di 480 pagine e sarà disponibile fisicamente con copertina rigida al prezzo di €22,00 , ma anche in formato e-book per dispositivi kindle e multimediali a €12,99.