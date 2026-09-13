MotoGP | Marquez: "Leggere cosa ha scritto Vale su di me nel suo libro? Magari quando mi ritirerò"

Cane e gatto, il diavolo e l'acqua santa. E' innegabile che nelle dicotomie di questo tipo, se si pensa al motociclismo, ci possano stare benissimo anche Valentino Rossi e Marc Marquez.

Anche se di fatto non hanno mai realmente battagliato per un titolo iridato fino alla fine in MotoGP, dopo quanto accaduto nel 2015, tra i due si è creata una tensione tale che è impossibile non pensarli sempre in contrapposizione tra loro. E chiaramente la cosa fa rumore, visto che parliamo di due leggende. Due dei piloti di moto più forti della storia, se non i più forti in assoluto.

Questa settimana, alla vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il "Dottore" ha annunciato l'imminente pubblicazione del sua autobiografia, intitolata "La mia storia" e scritta con la collaborazione di Giorgio Terruzzi.

Proprio per il discorso fatto in precedenza, si potrebbe dare quasi per scontato che il pilota di Tavullia possa aver dedicato una parte al racconto della stagione in cui gli è sfuggito il suo decimo titolo, in parte anche con lo zampino di Marc, ma più in generale anche al rapporto con il #93.

Dunque, dopo la vittoria nella Sprint di Misano, al pilota della Ducati è stato domandato se sia interessato a leggere cosa ha scritto Valentino a suo riguardo, e Marc ha risposto: "Ma non so se ne parli o meno, comunque vedremo".

In ogni caso, magari non subito, ma in futuro non esclude di leggerlo: "Perché no? Magari quando mi sarò ritirato, lo leggerò per provare ad imparare qualcosa. Perché, in fin dei conti, è bello imparare da tutte le leggende di ogni sport. Ho letto diverse biografie. E perché no? Si impara sempre dalle leggende più grandi".

Tra le altre cose, nei giorni scorsi il pilota di Cervera aveva già gradito poco quando sui social è stato creato parecchio hype intorno ad un'immagine di Valentino - che ora corre nel GT con la BMW, ma è ancora impegnato nel paddock della MotoGP come proprietario della VR46 - che lo osservava da bordo pista.

"Credo che in pista ci sia abbastanza azione da rendere questi giochi poco degni di essere presi in considerazione", aveva tagliato corto Marc.