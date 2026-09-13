Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE MotoGP | Gran Premio di San Marino, Gara

MotoGP
MotoGP
San Marino
LIVE MotoGP | Gran Premio di San Marino, Gara

Ferrari 296 GT Modificata, nata estrema per il Club Competizioni GT 

GT
GT
Ferrari 296 GT Modificata, nata estrema per il Club Competizioni GT 

Ho guidato la Mercedes C 111, icona degli anni '70

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Ho guidato la Mercedes C 111, icona degli anni '70

IGTC | La Porsche 'Bushi Rex' di AO-Absolute domina la 1000km di Suzuka

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
Suzuka 1000km
IGTC | La Porsche 'Bushi Rex' di AO-Absolute domina la 1000km di Suzuka

F1 | Madrid, rebus strategie: semplice sulla carta, ma sarà una gara difficile da indovinare

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Madrid, rebus strategie: semplice sulla carta, ma sarà una gara difficile da indovinare

MotoGP | Marquez: "Leggere cosa ha scritto Vale su di me nel suo libro? Magari quando mi ritirerò"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Marquez: "Leggere cosa ha scritto Vale su di me nel suo libro? Magari quando mi ritirerò"

F1 | McLaren: Norris per siglare la pole ha usato (quasi) sempre una marcia in più di Antonelli

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | McLaren: Norris per siglare la pole ha usato (quasi) sempre una marcia in più di Antonelli

Ferrari Challenge | Assegnati i primi titoli 2026 a Paulet e Ryu in Gara 1 a Budapest

Ferrari Challenge
Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | Assegnati i primi titoli 2026 a Paulet e Ryu in Gara 1 a Budapest
Ultime notizie
MotoGP San Marino

MotoGP | Marquez: "Leggere cosa ha scritto Vale su di me nel suo libro? Magari quando mi ritirerò"

Il "Dottore" ha annunciato l'arrivo della sua nuova autobiagrafia "La mia storia" e al pilota della Ducati è stato quindi domandato se sia interessato a leggere cosa ha scritto su di lui il pilota di Tavullia. La risposta di Marc comunque è stata molto diplomatica e ha aggiunto: "Ma non so se ne parli o meno".

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cane e gatto, il diavolo e l'acqua santa. E' innegabile che nelle dicotomie di questo tipo, se si pensa al motociclismo, ci possano stare benissimo anche Valentino Rossi e Marc Marquez

Anche se di fatto non hanno mai realmente battagliato per un titolo iridato fino alla fine in MotoGP, dopo quanto accaduto nel 2015, tra i due si è creata una tensione tale che è impossibile non pensarli sempre in contrapposizione tra loro. E chiaramente la cosa fa rumore, visto che parliamo di due leggende. Due dei piloti di moto più forti della storia, se non i più forti in assoluto.

Questa settimana, alla vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il "Dottore" ha annunciato l'imminente pubblicazione del sua autobiografia, intitolata "La mia storia" e scritta con la collaborazione di Giorgio Terruzzi.

Proprio per il discorso fatto in precedenza, si potrebbe dare quasi per scontato che il pilota di Tavullia possa aver dedicato una parte al racconto della stagione in cui gli è sfuggito il suo decimo titolo, in parte anche con lo zampino di Marc, ma più in generale anche al rapporto con il #93.

Dunque, dopo la vittoria nella Sprint di Misano, al pilota della Ducati è stato domandato se sia interessato a leggere cosa ha scritto Valentino a suo riguardo, e Marc ha risposto: "Ma non so se ne parli o meno, comunque vedremo".

In ogni caso, magari non subito, ma in futuro non esclude di leggerlo: "Perché no? Magari quando mi sarò ritirato, lo leggerò per provare ad imparare qualcosa. Perché, in fin dei conti, è bello imparare da tutte le leggende di ogni sport. Ho letto diverse biografie. E perché no? Si impara sempre dalle leggende più grandi".

 

Tra le altre cose, nei giorni scorsi il pilota di Cervera aveva già gradito poco quando sui social è stato creato parecchio hype intorno ad un'immagine di Valentino - che ora corre nel GT con la BMW, ma è ancora impegnato nel paddock della MotoGP come proprietario della VR46 - che lo osservava da bordo pista.

"Credo che in pista ci sia abbastanza azione da rendere questi giochi poco degni di essere presi in considerazione", aveva tagliato corto Marc.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Misano, Warm-Up: Bezzecchi è l'unico sotto all'1'31", ma Marquez non molla la presa
Prossimo Articolo LIVE MotoGP | Gran Premio di San Marino, Gara

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Misano, Warm-Up: Bezzecchi è l'unico sotto all'1'31", ma Marquez non molla la presa

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Misano, Warm-Up: Bezzecchi è l'unico sotto all'1'31", ma Marquez non molla la presa

MotoGP | Bagnaia non trova soluzioni ai suoi guai, ma è possibile che non ci sia neanche una spiegazione?

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Bagnaia non trova soluzioni ai suoi guai, ma è possibile che non ci sia neanche una spiegazione?

MotoGP | Di Giannantonio: "Marquez è Marquez, ma ha anche migliorato la Ducati più di noi"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Di Giannantonio: "Marquez è Marquez, ma ha anche migliorato la Ducati più di noi"
More from
Valentino Rossi

Ecco "La Mia Storia", la nuova autobiografia di Valentino Rossi

MotoGP
MotoGP
Ecco "La Mia Storia", la nuova autobiografia di Valentino Rossi

Rossi rinvia il Permit per il Nürburgring, Vosse chiarisce: "Troppi impegni ora, ma nessun problema tra BMW-WRT e SRO"

NLS
NLS
Rossi rinvia il Permit per il Nürburgring, Vosse chiarisce: "Troppi impegni ora, ma nessun problema tra BMW-WRT e SRO"

GT World | Magny-Cours amara per Rossi-Hesse: "Ci aspettavamo di più"

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
Magny-Cours
GT World | Magny-Cours amara per Rossi-Hesse: "Ci aspettavamo di più"
More from
Ducati Team

MotoGP | Bagnaia: "Se devo urlare, lo faccio sulla moto e non al box. Ma ora mi sento umiliato..."

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Bagnaia: "Se devo urlare, lo faccio sulla moto e non al box. Ma ora mi sento umiliato..."

MotoGP | Márquez: "Con le gomme medie, Bezzechi mi avrebbe dato più filo da torcere"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Márquez: "Con le gomme medie, Bezzechi mi avrebbe dato più filo da torcere"

MotoGP | Marquez si impone di forza nella Sprint di Misano, Bezzecchi e Martin sul podio

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Marquez si impone di forza nella Sprint di Misano, Bezzecchi e Martin sul podio

Ultime notizie

LIVE MotoGP | Gran Premio di San Marino, Gara

MotoGP
MtGP MotoGP
San Marino
LIVE MotoGP | Gran Premio di San Marino, Gara

Ferrari 296 GT Modificata, nata estrema per il Club Competizioni GT 

GT
GT GT
Ferrari 296 GT Modificata, nata estrema per il Club Competizioni GT 

Ho guidato la Mercedes C 111, icona degli anni '70

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Ho guidato la Mercedes C 111, icona degli anni '70

IGTC | La Porsche 'Bushi Rex' di AO-Absolute domina la 1000km di Suzuka

Intercontinental GT Challenge
IGTC Intercontinental GT Challenge
Suzuka 1000km
IGTC | La Porsche 'Bushi Rex' di AO-Absolute domina la 1000km di Suzuka