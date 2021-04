MotoGP, Jerez, Libere 1: Binder beffa Aleix Espargaro

C'è un nome che non ti aspetti davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Dopo un avvio di stagione complicato, la KTM ha iniziato alla grande il weekend di Jerez, piazzando Brad Binder in cima ad una lista dei tempi che vede cinque marchi differenti rappresentati nella top 5.

Per il momento i piloti non hanno ancora pesato le loro prestazioni con la gomma soft al posteriore, utilizzando le medie in questo primo turno, che ha visto il sudafricano arrivare davvero vicino a sfondare il muro dell'1'38" con il suo 1'38"013.

Un peccato per Aleix Espargaro e per l'Aprilia, che si sono visti soffiare la vetta proprio sotto alla bandiera a scacchi dopo aver comandato il turno quasi per intero. Poco male per il pilota di Granollers, che con la sua RS-GP comunque è distanziato di soli 191 millesimi.

Positivo anche l'inizio di Marc Marquez, che prova a riavvicinarsi al miglior stato di forma dopo il lungo stop. Il pilota della Honda si è issato in terza posizione, staccato di 278 millesimi. Proprio all'ultimo giro è riuscito a dare una bella scalata alla classifica Pecco Bagnaia, risultato alla fine il migliore dei piloti Ducati con un ritardo di poco meno di tre decimi.

La top 5 si completa poi con la prima delle Yamaha, che è quella del leader iridato Fabio Quartararo. Le M1 erano state saldamente nelle prime posizioni, poi sono un po' arretrate, con il francese che ha pagato 331 millesimi e Maverick Vinales che ha chiuso nono a 421. Più attardate le due Petronas: Franco Morbidelli è 12esimo, ma soprattutto fa fatica Valentino Rossi, 20esimo ad oltre 1"2.

In sesta posizione troviamo la Ducati di Johann Zarco, che in questa FP1 aveva dato la sensazione di essere quello più costante tra i piloti della Rossa. Il francese ha preceduto l'altra KTM di Miguel Oliveira e la seconda Honda ufficiale di Pol Espargaro. A chiudere il quadro dei piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è poi la Suzuki di Joan Mir, con il campione del mondo che ad inizio turno è stato rallentato da un problema elettrico sulla sua GSX-RR.

Va comunque sottolineato che i primi dieci sono tutti racchiusi nello spazio di appena 471 millesimi, stesso identico distacco che paga anche Takaaki Nakagami, 11esimo con la Honda LCR. Buono anche il 12esimo tempo di Lorenzo Savadori, che però è stato il solo a montare la gomma con la sua Aprilia.

Più attardati invece Alex Rins e Jack Miller, che non hanno brillato, chiudendo rispettivamente 14esimo e 17esimo. Nella scia di "Jackass" c'è Danilo Petrucci, che anche su una pista sulla carta favorevole alla KTM ha incassato un ritardo di 1". Il pilota di Terni oggi aveva anche alcune novità da provare, mirate a migliorare l'ergonomia della sua RC16.

Il quadro dei piloti di casa nostra si completa poi con i due rookie, Enea Bastianini e Luca Marini, che occupano la 19esima e la 22esima posizione con le loro Ducati. Tra di loro si è infilato anche Tito Rabat, al ritorno in MotoGP sulla Ducati del Pramac Racing lasciata libera dall'infortunato Jorge Martin.