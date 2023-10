MotoGP | Bezzecchi: "Mi sono deconcentrato e ho fatto due errori"

Il Gran Premio del Giappone era partito con buone premesse per Marco Bezzecchi, che puntava a ricucire il distacco in campionato su una pista favorevole a lui sulla carta, ma il sabato di Motegi non è andato secondo le aspettative. Una brutta caduta in qualifica, fortunatamente senza conseguenze, e qualche errore di troppo nella Sprint, conclusa in sesta posizione, hanno complicato il suo weekend.

L’incidente, avvenuto nelle prime fasi della Q2, ha lasciato qualche piccola conseguenza che però non ha condizionato troppo la gara: “Mi sento bene, ho solo un po’ di dolore alla caviglia sinistra e al ginocchio destro, ma per fortuna niente di cui preoccuparsi”, spiega il pilota del team Mooney VR46, che entra più nel dettaglio spiegando i motivi che hanno portato alla caduta. “In qualifica ho fatto un errore nell’out lap perché sono entrato un po’ troppo veloce con la gomma che non era pronta. Diciamo che lo era, ma le due curve prima le avevo fatte più piano perché davanti avevo Di Giannantonio e non volevo che mi desse fastidio, ero troppo vicino. Quindi l’ho lasciato un po’ andare, ma poi sono entrato troppo forte e sono scivolato”.

“Fortunatamente sono riuscito a prendere l’altra moto, che aveva la media davanti e non è un granché per questa pista, ma ho fatto quarto, quindi bene. Ho visto il video della caduta, spaventoso? No, lo è stato di più cadere (ride, ndr). La condizione fisica non ha influenzato la gara, ho commesso un paio di errori che sfortunatamente mi hanno creato qualche problema”, prosegue Bez.

La Sprint però era partita con il piede giusto, uno spunto buono lo aveva portato a migliorate, tuttavia è incappato in un paio di errori che hanno poi compromesso i 12 giri: “In partenza sono riuscito ad avere un buono spunto, ma non sono riuscito a sbloccare il dispositivo anteriore, quindi ho fatto le prime due curve molto lente. Andavo lento perché la moto non girava, così ho perso la posizione su Marc, e lui è sempre molto difficile da sorpassare perché è forte in staccata”.

“Poi ho commesso un altro errore con il dispositivo posteriore. L’ho usato quando non dovevo e Zarco mi ha superato. Un paio di errori che non dovevo fare, ma ho provato a fare il meglio che ho potuto. Normalmente non commetto questi errori, sicuramente è stata una mancanza di concentrazione. Di solito quando si fanno questi sbagli è perché si perde concentrazione. Senza questi errori potevo stare con Jack e Pecco? Sì, non so se avrei fatto meglio o peggio, ma sicuramente sarei stato con loro”.

Archiviato il sabato, è ora di pensare alla gara lunga della domenica, a cui Bezzecchi si presenta con 47 punti di vantaggio dalla vetta e con la voglia di riscattarsi: “Ora l’obiettivo è quello di fare una partenza ancora migliore rispetto a oggi, che è già stata buona. Non è così semplice, ma il fine è quello di sentirsi più a proprio agio nelle posizioni di testa. Se magari non uso l’abbassatore dove non si deve, sicuramente possiamo migliorare. Se non avessi commesso questo errore, non sarei stato sorpassato e sarei andato a prendere subito Marc sorpassandolo”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images