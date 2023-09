MotoGP | Martin inarrestabile: vince la Sprint a Motegi, Bagnaia è 3°

La rimonta di Jorge Martin prosegue in maniera quasi inesorabile. Il pilota del Prima Pramac Racing si è regalato un sabato perfetto a Motegi, firmando la pole position (con record della pista) e confermandosi davanti a tutti anche in una Sprint che ha dominato dall'inizio alla fine.

Dopo essere scattato benissimo, il madrileno ha imposto veramente un ritmo infernale alla gara, iniziando sull'1'44" basso. Veramente tanta roba se si pensa che si tratta di tempi a circa un secondo dal crono con cui aveva firmato la pole position.

Solamente Brad Binder, che è partito in maniera felina dalla seconda fila, ha provato a tenere il passo, riuscendoci però solamente per metà gara. Poi anche il portacolori della KTM si è dovuto arrendere a veder scappare la Ducati di Martin, che si è preso meritatamente la sua quinta affermazione stagionale in una Sprint, la terza consecutiva nelle gare del sabato.

Per il sudafricano comunque il secondo posto è un risultato importante, che conferma la crescita che ha fatto la RC16 con il nuovo telaio in carbonio. Dopo essersi portato secondo al primo giro, infilando prima Pecco Bagnaia e poi Jack Miller, Binder si è incollato alla gomma di Martin e ha a sua volta tenuto un ottimo ritmo per tutti i 12 giri, riuscendo a sua volta a rifilare oltre 4" a tutto il resto del gruppo.

E che la KTM sia cresciuta lo conferma l'ottima prestazione di Miller, che ha mantenuto la terza posizione fino a tre giri dal termine, quando poi si è dovuto inchinare al ritorno di Bagnaia. Il leader del Mondiale non è scattato troppo bene dalla prima fila e poi ci ha messo un po' a trovare il ritmo giusto. Il suo amico Jack lo ha fatto sudare parecchio per guadagnare una terza posizione preziosa per rialzarsi dopo la caduta in India, perché ci sono voluti un paio di giri di schermaglie prima di concretizzare il sorpasso con un incrocio in uscita dalla curva 11. Ora però il margine su Martin si è assottigliato ad appena 8 punti.

Detto del quarto posto di Miller, a completare la top 5 c'è l'altra Ducati del Prima Pramac Racing, quella affidata Johann Zarco, con il francese che ha potuto approfittare della lotta serrata tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez per infilarli entrambi quando sono andati lunghi in staccata alla curva 11. Alla fine il portacolori della Mooney VR46 è riuscito ad avere la meglio sull'otto volte iridato della Honda nella lotta per il sesto posto, ma ha visto crescere a 47 punti il gap nei confronti di Bagnaia, pagando anche una partenza non particolarmente brillante.

Dopo aver preso il via dalla seconda fila, è riuscito a portarsi a casa due punti anche Fabio Di Giannantonio, ottavo, mentre bisogna scendere fino alla nona posizione per trovare la migliore delle Aprilia, che è stata quella di Maverick Vinales. Il suo compagno Aleix Espargaro in realtà era nel trenino con Bezzecchi e Marquez quando è stato tradito nuovamente dalla sua RS-GP, che lo ha costretto al ritiro. Dopo il quinto posto in India, ha mancato la zona punti invece Joan Mir, 13° con la sua Honda.

E' stata una gara da dimenticare per le Yamaha, con Fabio Quartararo che è partito malissimo e alla fine si è presentato sotto alla bandiera a scacchi solamente in 15° posizione, appena davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli. Solamente 19° invece il collaudatore Ducati Michele Pirro, che si è messo alle spalle il solo Stefan Bradl con la Honda LCR.