MotoGP | Rivola: "Martin ha due vantaggi su Bezzecchi: ha vinto un Mondiale e uno l'ha perso"

Il doppio podio del Red Bull Ring vale quasi come una vittoria per l'Aprilia. Su una pista che storicamente era un feudo Ducati, dove la Rossa si era imposta per ben nove volte nell'ultima decade, Jorge Martin ha trionfato nella Sprint e poi si è piazzato alle spalle della KTM di Pedro Acosta nella gara lunga, mentre Marco Bezzecchi ha raccolto due terzi posti.

Risultati che hanno permesso alla Casa di Noale di riprendersi la vetta nella classifica riservata ai Costruttori, con 10 punti di margine sui rivali di Borgo Panigale, e a "Martinator" di sopravanzare nuovamente Marc Marquez di 12 lunghezze. Considerando inoltre che il saliscendi austriaco non era mai stato troppo amico delle RS-GP, il bilancio di Massimo Rivola, CEO del reparto corse veneto, non può che essere molto positivo.

"Io sono ottimista di natura, quindi sì, ci sono sia ottimismo che soddisfazione. La moto è cresciuta tanto dalla prima volta che l'abbiamo messa in pista, ad inizio anno, per cui non vuol dire che non sia una sorpresa, ma sicuramente aver fatto bene in una pista come questa è un bellissimo segnale", ha detto Rivola ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Magari la carcassa è la stessa degli altri anni, ma sappiamo che si sposa bene con la nostra moto (riferito alla costruzione della gomma posteriore portata dalla Michelin per contrastare il surriscaldamento, ndr). Devo dire che sarà un Mondiale bellissimo, perché Marquez c'è sempre e anche Acosta è lì. Pedro è motivatissimo, ha preso fiducia, perché quando uno vince una gara poi ne prende ancora di più, quindi è un Mondiale veramente bello", ha aggiunto.

Tra l'altro, pensando all'Austria, c'è un aspetto molto curioso da considerare, ovvero che la gara sia stata particolarmente lenta nonostante le moto siano indubbiamente più veloci. A prescindere da questo, il manager faentino ritiene che sia importante sottolineare la crescita che ha fatto la RS-GP.

"E' interessante vedere che la gara più veloce qui è stata quella del 2024 di Bagnaia. L'anno scorso lo è stata un po' meno e quest'anno ancora un po' meno, nonostante le moto vadano più forte. Magari centrano anche le condizioni, visto che quest'anno abbiamo corso a settembre, ma sinceramente non lo so. Di sicuro, da un anno all'alto l'Aprilia va sempre più forte, quest'anno abbastanza rispetto all'anno scorso, quindi il lavoro fatto dal nostro gruppo tecnico è stato eccellente. E con il gruppo tecnico tutta l'azienda, perché ogni mossa ha un effetto a catena su tutta l'azienda che è importante. La cosa bella è che anche qui qualcosina abbiamo portato. Insomma, abbiamo una discreta fame".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

12 punti non sono più gli oltre 100 di margine su Marc Marquez che c'erano dopo il Mugello però, quando sostanzialmente manca ancora un terzo del campionato, l'imperativo ora è andarci con i piedi di piombo.

"Sicuramente, la prima regola è guardare avanti e non indietro, altrimenti facciamo 'Tafazzi' (personaggio di Aldo, Giovanni e Giacomo a Mai Dire Gol, ndr). Siamo meno abituati degli altri a stare in cima, quindi questo non ce lo dobbiamo dimenticare e non dobbiamo montarci la testa per un bel risultato. Sappiamo che finché non lo portiamo a casa, non abbiamo fatto niente. Gli altri l'hanno già fatto, tocca a noi, quindi è bene rimanere coi piedi molto per terra. La moto c'è sicuramente, i piloti sono fortissimi, gli avversari altrettanto, quindi ce la giocheremo".

Sulla classifica di Bezzecchi pesa sicuramente tanto l'errore di Misano, l'unico commesso dopo la pausa estiva in un filotto di piazzamenti tutti a podio, che però lo ha fatto scivolare a 42 punti dalla vetta. Per il momento però non se ne parla di giochi di squadra: "Non credo, nel senso che finché i piloti hanno la matematica dalla loro parte, è giusto lasciare loro la possibilità di giocarsela. E spero che i miei abbiano entrambi la matematica dalla loro parte fino all'ultima gara, quindi non credo".

Tuttavia, secondo Rivola l'esperienza del madrileno può fare la differenza: "Jorge ha due grossi vantaggi su Marco: uno è che ha già vinto il Mondiale e l'altro che l'ha già perso, che è un vantaggio che Marquez ha moltiplicato per 10 o per 20, perché il cervello di un pilota registra. Aver perso un Mondiale in un certo modo e poi averlo vinto è un insegnamento che sull'esperienza apprendi più che sulla teoria".

Infine, ha confermato che per il momento Martin non ha intenzione di operarsi per risolvere il problema di sindrome compartimentale accusato a Misano, che comunque gli ha dato tregua a Spielberg: "Credo che Jorge al momento voglia rimanere concentrato e costante, senza prendere rischi. Credo che il rischio minore sia quello di non operarsi dal momento che in Austria non ha avuto problemi. Domenica a Misano non stava benissimo la mattina, per cui forse c'è anche una serie di fattori in più, però non lo so. Speriamo che vada tutto bene, non so cosa dire di più".