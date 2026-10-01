MotoGP | Honda avrà una livrea vintage a Motegi per celebrare la sua storia

Il Gran Premio del Giappone è un appuntamento più che speciale per le case giapponesi presenti nel Mondiale MotoGP, come non potrebbe essere altrimenti correndo in casa, e la Honda si sta incaricando di dimostrare che non è un weekend qualunque. Il marchio dell'ala dorata ha confermato questo giovedì a Motegi il ritorno di Red Bull come sponsor del suo team ufficiale nella classe regina a partire dalla stagione 2027. Ma questa non è stata l'unica novità che ha rivelato al pubblico alla vigilia del 16° appuntamento della stagione 2026.

Il costruttore con sede a Tokyo da giorni stava preparando un annuncio previsto per questo giovedì, nel primo pomeriggio in Giappone, con il messaggio "The Dream, The Challenge", tradotto in italiano, "Il Sogno, La Sfida". Così, HRC ha riunito i giornalisti sul rettilineo del traguardo di Motegi, la sua pista di prova, per svelare di cosa si trattava: una livrea speciale per questo weekend.

Le RC213V sfoggeranno colori retrò nella loro ultima apparizione in un Gran Premio del Giappone, prima che le RC214V, le nuove moto da 850cc che arriveranno in MotoGP nel 2027, prendano il testimone.

Livrea speciale Honda per il GP del Giappone di MotoGP 2026.

In questo modo, Honda ha deciso di rendere omaggio alla sua storia nel Mondiale, dotando la moto dei colori della RC181, la prima moto con cui gareggiò nella classe regina, allora 500cc, nel 1966 e 1967. Così, la Honda recupera le tonalità dell'epoca, con una livrea argento e rossa, accompagnata da alcuni tocchi di giallo.

Va ricordato che, in quel primo anno di HRC in 500cc, Mike Hailwood chiuse secondo nel Mondiale, battuto solo da Giacomo Agostini in sella alla MV Agusta, anche se Honda riuscì comunque a conquistare il titolo costruttori, grazie ai risultati del 9 volte campione del mondo e di Jim Redman. Nel 1967, terminarono in seconda posizione. In ogni caso, la RC181 ottenne 10 vittorie nelle 19 gare disputate in entrambe le stagioni.

Questo weekend, a portare in pista la moto saranno Luca Marini, al suo ultimo GP del Giappone con Honda, e Somkiat Chantra, pilota della casa asiatica in Superbike. Il thailandese, ex pilota di MotoGP, sostituirà Joan Mir, assente per un disturbo fisico ancora da determinare, con parametri anomali nel sangue.