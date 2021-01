Verstappen e il Mondiale: "Il tempo stringe? Io resto calmo"

L'olandese e la Red Bull avevano sperato di diventare il più giovane vincitore del Mondiale di F1 nella storia, ma il completo dominio della Mercedes nell'era dei turbo ibridi ha messo fine a quel sogno.

Verstappen è già troppo vecchio per battere il record di Sebastian Vettel, che conquistò la sua prima corona Mondiale a soli 23 anni e 134 giorni.

Ma nonostante non abbia ottenuto questo riconoscimento, Verstappen si dice tutt'altro che preoccupato per la situazione in cui si trova.

"Naturalmente vorrei lottare per il campionato nel 2021, ma dovremo scoprirlo", ha detto, parlando con Motorsport.com.

"Voglio dire, sono ancora molto giovane. E naturalmente, sapete, la gente dice che il tempo stringe. Ma sono molto rilassato. Ed è la vita. Inoltre, sai, a volte non si possono forzare le cose. Quindi resto calmo".

Con la Red Bull fiduciosa di poter fare progressi dopo aver risolto i problemi con la RB16, e con la Honda che porterà un motore completamente nuovo, Verstappen è ottimista sui progressi di questa stagione.

"Penso che possiamo fare un grande passo", ha detto. "Ma mi aspetto anche che gli altri facciano un passo avanti. Quindi spero solo che il nostro sia un po' più grande degli altri".

Mentre Verstappen si avvia verso il 2021, spinto dalla vittoria nell'ultima gara gara dell'anno scorso ad Abu Dhabi, la Red Bull non si fa illusioni sul compito che dovrà affrontare nello sfidare la Mercedes.

Il padre di Verstappen, Jos, è chiaro nel dire che per suo figlio è più importante l'assalto al 2021 che come si è conclusa la stagione precedente.

"E' bello vincere l'ultima gara della stagione, ma è ancora meglio vincere la prima l'anno prossimo", ha detto.

"E' bello vincere l'ultima gara, naturalmente, per il morale di tutta la gente in fabbrica. Questo dà una spinta in più a tutti".

"Ma, come ho detto prima, penso che sia ancora più importante riuscire a vincere la prima gara del 2021. Questo indicherebbe che abbiamo una macchina con cui competere. Ed è quello che ci è mancato un po'".

Alla domanda di Motorsport.com sulle possibilità di colmare il divario con la Mercedes, Jos Verstappen ha risposto: "Penso che le modifiche al regolamento che ci saranno per il 2021 siano ancora abbastanza significative. Il resto della vettura deve essere adattato alle modifiche in corso di realizzazione. Si tratta principalmente di aerodinamica, quindi devono fare le cose per bene".

"E speriamo che anche la Honda porti qualcosa in più. In questo caso sembreremo un po' più forti di quanto abbiamo non lo siamo stati nel 2020".