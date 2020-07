Sainz: "Racing Point? Troppo distanti dai team di centro gruppo!"

Avevamo lasciato la McLaren ai test di Barcellona in una forma considerevole, specialmente sul passo gara dove - grazie a Carlos Sainz Jr - aveva brillato e ottenuto riscontri molto interessanti.

Qualche mese più tardi, con Sainz ancora a Woking e promesso sposo della Ferrari nel 2021, ritroviamo le monoposto color papaya in posizioni di tutto rispetto. A destare impressione, ancora una volta, è stato lo spagnolo.

Nelle Libere 1 Carlos ha ottenuto un tempo degno di nota, mentre nel secondo svolto questo pomeriggio ha faticato di più sul giro secco, dando però la netta sensazione di avere un passo gara molto interessante.

"Per noi è stata una buona giornata", ha dichiarato il madrileno. "E' andato tutto bene anche dal punto di vista fisico. Non ho faticato più di tanto. Mi aspettavo fosse molto peggio di come invece è stato. Per il team è stata una giornata positiva. Nelle libere 1 siamo riusciti a fare tanti giri e la macchina mi piaceva già molto. Era ben bilanciata, così come lo era quando finimmo i test invernali di Barcellona".

Se il passo gara è apparso subito buono, bisogna anche considerare che Carlos non è riuscito a mostrare tutto il potenziale della MCL35 a causa di un passaggio su uno dei dissuasori al di là dei cordoli che non sono stati tolti, in cui ha danneggiato l'ala anteriore. Ecco perché i visi nei box della McLaren sono tutt'altro che tirati.

"Non sapevamo dove fossimo rispetto agli altri. Nelle Libere 2, invece, abbiamo trovato qualche difficoltà con i dissuasori. In uno di quelli ho danneggiato la mia ala anteriore, ma il passo gara è stato comunque buono sebbene non sia stato quello che avrei potuto fare. Non sono riuscito a far vedere il nostro vero passo. Ma la cosa che conta è che siamo in lotta per posizioni importanti".

"Quando ho letto la notizia legata ai cordoli, tolti in Curva 9 e 10, ho poi potuto constatare nella passeggiata in pista di ieri che alcuni erano rimasti. E questi sono molto pericolosi, perché danneggiano le vetture molto di più rispetto alla ghiaia, all'erba. Secondo me dovremmo modificarli o toglierli tutti. Mi chiedo solo perché ne abbiano tolti alcuni".

Per concludere, Carlos non ha potuto fare a meno di commentare le strepitose prestazioni mostrate oggi dalle Racing Point. Le RP20 non solo hanno una sinistra somiglianza con le Mercedes W10, ma hanno anche prestazioni di altissimo livello. Tanto da portare il futuro pilota della Ferrari ad ammettere una superiorità dei rivali (nei confronti dei team di centro gruppo) che è al limite dell'imbarazzante in una pista così corta.

"Le Racing Point si sono mostrate piuttosto veloci oggi. Ci aspettavamo di vederle rapide, ma in un circuito così corto hanno un vantaggio tale sul resto dei team di metà classifica che è stato davvero impressionante. Secondo me sono troppo lontani per poter lottare con loro. Sembra almeno che potremo lottare con le Renault. Potrebbe essere divertente".