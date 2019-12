Leclerc: "In gara manca ancora qualcosa alla Ferrari"

Un podio c'è stato ad Abu Dhabi per Charles Leclerc, ma non è quello che avrebbe sperato il pilota della Ferrari. L'obiettivo era quello di agguantare quello nella classifica iridata, anche se il compito era arduo, visti i ben 11 punti da recuperare su Max Verstappen.

Il monegasco invece non è riuscito neanche a stare davanti al rivale della Red Bull a Yas Marina, chiudendo la gara al terzo posto, una ventina di secondi più indietro. Anzi, forse è stato anche fortunato a riuscire a salire sul podio, perché nel finale Valtteri Bottas è arrivato davvero vicino a riprenderlo.

"Da una parte sono contento, perché finire la stagione con un podio è buono. Fa bene al morale prima di andare in vacanza, però ci manca ancora qualcosa in gara. Dobbiamo capire perché è stato così quest'anno per essere sicuri che non succeda di nuovo l'anno prossimo" ha detto Leclerc subito dopo essere sceso dal podio.

Oggi la SF90 ha mostrato delle evidenti difficoltà nella gestione delle gomme, obbligando entrambe le Rosse ad una gara con due soste a differenza degli altri top team. Quando gli è stato domandato su cosa bisogna lavorare a Maranello, infatti, Charles ha sottolineato questo aspetto.

"Sul degrado delle gomme facciamo un po' più fatica rispetto agli altri. Da cosa dipenda non lo sappiamo ancora, ma la pausa servirà anche a quello e sono fiducioso che il team troverà una soluzione".

Ovviamente c'è un pizzico di rammarico nell'aver visto sfuggire il terzo posto nel Mondiale, anche perché l'incidente in Brasile ha avuto un peso importante. Tuttavia, Leclerc traccia un bilancio positivo del suo primo anno con il Cavallino, viste anche le due vittorie e le sette pole position.

"Due Gran Premi fa avrei voluto sicuramente chiudere al terzo posto e penso che ci fossero buone probabilità. Riguardando indietro, però, sono molto soddisfatto della mia prima stagione con la Ferrari. Sicuramente ci sono stati degli alti e bassi, però ho sempre imparato dai miei bassi e quindi so quello su cui devo migliorare l'anno prossimo, che sarà una stagione importante".

"Per me comunque è stato un anno eccezionale, al primo anno in Ferrari, che era un sogno da sempre, ho vinto a Monza, ho fatto sette pole. Per me è tanta roba al primo anno in questa squadra, perché era proprio questo che sognavo quando ero un bambino. Il primo anno è sempre molto speciale e non lo dimenticherò mai. Da adesso però mi concentro sul 2020 per fare meglio" ha concluso.