Leclerc: "Fare l'attore è stata un'esperienza piacevole"

Doveva essere una giornata speciale per Charles Leclerc, quella in cui avrebbe dovuto disputare per la terza volta il Gran Premio di casa al volante di una Formula 1, ma lo stop del Mondiale ha da tempo cancellato la tappa di Monte Carlo dal calendario 2020.

Leclerc avrà comunque modo di ricordare questo 24 maggio, grazie ad una giornata molto particolare iniziata con una sveglia all’alba e con una Ferrari adattenderlo. Non si trattava della SF1000, ma di una SF90 Stradale che Charles ha guidato sulle strade percorse abitualmente durante il Gran Premio come previsto dal copione del cortometraggio “Le grand rendez-vous”, diretto da Claude Lelouch.

“È stata una giornata molto particolare – ha commentato Leclerc - ma non ho dovuto vestire i panni di un vero e proprio attore, perché nella maggior parte del tempo ho fatto ciò che faccio sempre, ovvero guidare. Ci sono state delle riprese in cui ho recitato una parte, ed è stata una sensazione strana perché non lo avevo mai fatto prima, e devo dire che è stata un’esperienza piacevole”.

Un’esperienza che ha aiutato il ferrarista a dimenticare il forfait del Gran Premio nel Principato: “Oggi avrei dovuto disputare la mia gara di casa, ed ovviamente c’è una parte di me molto delusa dal non essere in pista come avrei voluto. Abbiamo però organizzato una giornata molto particolare, diciamo un Gran Premio molto particolare, perché ho comunque girare nel Principato con una Ferrarie mi sono divertito davvero molto. La macchina è incredibile, avere così tanta potenza da gestire su queste strade garantisce sempre belle sensazioni”.

Tra i presenti alle riprese nel Principato ci sono stati anche il presidente del Cavallino John Elkann, i principi Andrea e Pierre Casiraghi e la principessa Beatrice Borromeo.

Terminata la sua prima esperienza nel mondo del cinema, Leclerc non ci ha messo molto a tornare sull’argomento che più gli sta a cuore, ovvero il conto alla rovescia in vista del via del Mondiale di Formula 1 2020. “Tra un mese ricomincia la stagione – ha commentato sfoggiando un grande sorriso - e ovviamente non vedo davvero l’ora di essere in pista. È stata un’attesa molto lunga, abbiamo trascorso diversi mesi senza guidare e credo che non sarà semplice la ripresa, ma mi sono allenato davvero tanto. Ci vediamo in Austria!”