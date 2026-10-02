MotoGP | Martín: "Oggi è stata una giornata che ci ha messo alla prova"

Jorge Martín ha raggiunto ancora una volta il suo primo obiettivo del weekend: qualificarsi direttamente per la Q2. Il leader della MotoGP si è dimostrato ancora una volta forte all’inizio della giornata di venerdì, ma nel pomeriggio ha faticato un po’ di più, pur evitando qualsiasi possibile brivido.

Lo spagnolo ha esordito a Motegi con il secondo miglior tempo nella FP1, una sessione complicata per comprendere le condizioni della nuova pista dopo la riasfaltatura. Il pilota di San Sebastián de los Reyes ha chiuso a soli 99 millesimi da Marc Márquez.

Già nelle prove cronometrate, quando gli altri hanno spinto al massimo, ‘Martinator’ ha faticato un po’ di più, vista la scarsa quantità di dati a sua disposizione sulla RS-GP del 2025 dopo il calvario di infortuni che ha attraversato. Ciononostante, ha chiuso all’ottavo posto a 6 decimi dal miglior tempo di Alex Márquez, come secondo miglior pilota dell’Aprilia dopo Marco Bezzecchi, e ancora una volta con la speranza di fare un passo avanti sabato.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"È stata una giornata che ci ha messo alla prova, perché l'anno scorso con l'Aprilia non è andata bene. A dire il vero, al mattino mi sentivo benissimo, ma nel pomeriggio ho avuto qualche problema in più, e dobbiamo finire di mettere a punto la moto perché l’assetto cambia molto quando si montano le gomme morbide. Nonostante sia veloce, mi manca ancora un po’ di velocità”, ha esordito davanti ai media, tra cui Motorsport.com.

"Senza dubbio, il ritmo della scorsa stagione non ci sta aiutando molto. Per me è sempre come ricominciare da zero il venerdì. Ma, in generale, l’obiettivo era entrare in Q2 e ce l’abbiamo fatta".

Riguardo a ciò che gli manca rispetto al suo compagno di squadra, Martín ha risposto: "Non sto girando con fluidità nel terzo settore. Sembra che Bezzecchi sia un po’ più competitivo, ma io non mi sento molto forte. Ci sono alcuni punti in cui lui è più veloce, e altri in cui lo sono io. È positivo essere vicini a Marco perché così possiamo capire come essere più competitivi. Credo che sarà dura, come sempre, ma stiamo lavorando insieme".

Pensando al resto del weekend, il campione del mondo del 2024 vede due piloti un passo avanti rispetto agli altri a Motegi, almeno questo venerdì: "Credo che Marc e Pedro siano un po’ più avanti".