F1 | Vasseur: "Leclerc Vola da ieri. Motore cambiato per sicurezza"

La Ferrari spezza l'egemonia Red Bull in qualifica e centra la partenza al palo numero 250 della sua storia. A impreziosire questo dato, il fatto che la pole sia stata ottenuta al Gran Premio di Monaco.

Charles Leclerc ha firmato un 1'10"270 rimasto ineguagliato, confermando quanto di buono fatto nelle libere di ieri e di oggi. Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport F1 soddisfatto, ma consapevole che le difficoltà non sono certo state accantonate con il termine delle qualifiche.

A Monte-Carlo la pole vale quasi oro, ma per portare a casa il successo il team di Maranello dovrà fare tutto in maniera perfetta anche nella giornata di domani. Intanto Leclerc e la Scuderia hanno gestito bene i momenti concitati di oggi, quando un pezzo di cartellone ha fatto temere che il mattatore del venerdì potesse trovarsi invischiato in una situazione non attesa e potenzialmente dannosa per il risultato finale.

"Leclerc sta facendo un fine settimana molto buono sino a ora, poi in Q1 c'è stato quel pezzo di cartellone che si è infilato nella macchina ma lui ha mantenuto la calma. Era un po' al limite quella situazione, perché Charles è stato costretto a perdere 2 o 3 giri di pista in quella situazione. Ma è stato molto bravo a gestire le fasi successive e tutto è andato bene".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Onestamente Leclerc sta volando sin dall'inizio del fine settimana. E' stato molto costante, con un passo velocissimo sin dall'inizio. E' vero che il Q1 non è iniziato nel migliore del modi per noi. Dopo appena un giro lanciato c'è stato quel pezzo di plastica nella macchina e abbiamo dovuto fare una sosta ai box per toglierla".

"Avevamo paura perché pensavamo potesse essere un po' nervoso dopo quanto accaduto in Q1. Questo avrebbe potuto condizionare la qualifica, ma lui ha mantenuto la calma e ha fatto davvero un ottimo lavoro".

La Ferrari è stata costretta a sostituire il motore di Leclerc tra l'ultimo turno di prove libere e le qualifiche a causa di un'anomalia, un allarme su un sensore che misura la temperatura dell'olio. "Abbiamo cambiato il motore di Leclerc per sicurezza. Non abbiamo alcuna apprensione a riguardo in vista di domani".

Se Leclerc ha fatto sognare i tifosi della Ferrari, è giusto sottolineare anche il passo avanti deciso fatto da Carlos Sainz in Q3. Il madrileno, dopo aver sofferto nelle libere di ieri a causa di una direzione sbagliata presa nell'assetto, è tornato a volare firmando il terzo tempo proprio quando contava di più.

"Anche Carlos è stato molto forte in qualifica, ha fatto un ottimo lavoro e un gran bel giuro alla fine ed è bello avere entrambe le macchine davanti in ottica strategia. Sappiamo che è eccezionalmente importante fare la pole a Monaco, ma non è detto che partendo in pole si vinca automaticamente la gara. Per cui dobbiamo fare tutto come si deve", ha concluso Vasseur.