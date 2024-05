F1 | Ferrari: l'allarme sul motore di Charles da un sensore olio

La Ferrari ha dato una prova di superiorità nelle qualifiche del GP di Monaco. Charles Leclerc ha regalato alla Scuderia la 250esima pole position con una freddezza degna di un campione. Il monegasco ha dominato il weekend di casa dalle prove libere, ma prima di iniziare la sessione cronometrata ha vissuto più di qualche momento di tensione.

Cosa è successo? Alla conclusione della FP3 un sensore di temperatura ha indicato un allarme sul motore di Charles. I tecnici del Cavallino hanno cercato dove fosse l’anomalia, ma c’era il rischio di perdere tempo per cui in extremis la squadra ha deciso la sostituzione della power unit.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

A far scattare il campanello d’allarme è stato un sensore che misura la temperatura dell’olio: un valore era uscito dai parametri soliti per cui si è preferito sostituire il motore per precauzione.

A Monte Carlo di solito non si usa l’unità più fresca, perché la pista del Principato non è troppo impegnativa per i propulsori per cui vale la pena di programmare delle rotazioni di PU con più chilometri, riservando quelle con meno chilometri per gli appuntamenti dove conta di più la potenza.

È possibile che come scorta per Charles ci fosse il motore 3 che Leclerc ha usato solo a Imola…