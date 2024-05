F1 | Piastri: "Ecco come proveremo a battere la Ferrari"

La qualifica tra le curve monegasche si rivela la più intensa dell’anno e conferma ancora una volta una McLaren solida, con Oscar Piastri che partirà in seconda posizione e Lando Norris dalla quarta.

Il team di Woking, che a Monte Carlo ha portato una livrea speciale per ricordare il “re di Monaco” Ayrton Senna a 30 anni dalla scomparsa, ha dimostrato di essere consistente sin dalle prove, soprattutto con il pilota australiano, che tra le curve del principato è riuscito a portare la sua MCL38 alle spalle di un inarrestabile Charles Leclerc.

Piastri, segnando il tempo di "1'10"424", non è riuscito a battere il pilota di casa, ma si è comunque detto soddisfatto di partire dalla prima fila, sottolineando l’ottimo lavoro svolto tutto il weekend dal ferrarista.

Pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“Ho commesso un paio di errori alla fine, ma bisogna dare merito a Charles, che è stato incredibilmente veloce per tutto il weekend. A un certo punto nessuno pensava di potersi avvicinare a lui. Va bene partire dalla prima fila”

Guardando alla gara, Piastri evidenzia quali sono gli elementi per un buon risultato: fare una buona partenza sarà fondamentale, ma non sarà l’unica chiave per puntare alla vittoria.

“Se riesci ad andare in testa puoi controllare la gara facilmente qui, quello probabilmente è il primo obiettivo, ma se non ci riusciamo entra in gioco la carta della strategia. Voglio essere ottimista, ma qui superare non è semplice, cercheremo di partire bene e fare del nostro meglio”.

Il pilota McLaren ha anche voluto fare riferimento all’omaggio che il team ha deciso di fare a Senna, affermando che le buone sensazioni avute fino ad ora abbiano “qualcosa a che vedere con questi colori”.