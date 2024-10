Il primato della FE: a Valencia una sessione di test tutta al femminile

Dal 4 al 7 novembre, al circuito Ricardo Tormo, la Formula E svolgerà i tipici test pre-stagionali. Quest’anno però c’è una novità importante: è stata programmata una sessione dedicata interamente alle donne.



La categoria elettrica ha sempre dimostrato il suo impegno concreto all'inclusività e alla parità di genere attraverso diverse iniziative, prima tra tutte "Girls on track". Il progetto, che ad ogni tappa del campionato seleziona un gruppo di ragazze per vivere un’esperienza speciale alla scoperta del “dietro le quinte” della Formula E, ha lo scopo di offrire alle giovani donne l’opportunità di scoprire le possibilità di carriera che si nascondono in un settore dominato dalla presenza maschile.



Il 7 novembre, un altro gradino andrà ad aggiungersi alla scala che vuole portare sempre più donne nel motorsport a gareggiare al fianco degli uomini. Undici pilote saranno al volante delle vetture della GEN3 Evo, quelle della Stagione 11 (2024-25), che vanno da 0 a 100 in 1,88 secondi: il 30% più veloce di una Formula 1.



Ogni team di Formula E, infatti, dovrà schierare almeno una pilota per la mezza giornata di test, ma sono stati incoraggiati a schierarne due, per offrire a più donne possibile l’opportunità di guidare delle monoposto ad un livello così alto e in cui la tecnologia è al suo massimo potenziale.

Marta Garcia è una dei piloti che potrebbero prendere parte al test essendo tester ERT

Tra i possibili nomi che prenderanno parte al test ci sono:

Jamie Chadwick, vincitrice della W Series e attualmente impegnata in Indy NXT

Alice Powell, già scesa in pista durante i test rookie di Berlino e che potremmo rivedere con il team Envision

Marta Garcia, campionessa 2023 della F1 Academy, che potrebbe tornare al volante della monoposto del team ERT, come successo nei test rookie di Berlino 2024

Data la recente "alleanza" tra Renault e Nissan, potremmo vedere Abbi Pulling (attualmente in testa al campionato della F1 Academy) e Sophia Floersch in pista con il brand giapponese, entrambe parte del programma Alpine.

Come mai questa scelta rappresenta un significativo passo in avanti per il mondo dei motori?

Perché nonostante il motorsport sia uno degli sport in cui i due generi possono competere tra loro, solo il 3% delle licenze ad alto livello sono delle donne. Un numero davvero basso e che, anche attraverso iniziative come questa, la Formula E si sta impegnando ad incrementare.



Jeff Dodds, CEO della categoria elettrica, ha sottolineato la complessità di implementare la diversità nel mondo dei motori, ma ha aggiunto che "se vogliamo davvero dare alle donne uguaglianza, opportunità e visibilità nella nostra serie, è necessario che le condizioni siano uguali per tutti, in modo da favorire il loro sviluppo e mettersi alla prova con chi è già sulla griglia di partenza".

Alice Powell ha preso parte ai test di Formula E per i rookie a Berlino quest'anno Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"A differenza di altre serie in cui le donne pilota sono costrette a usare macchine vecchie o limitate, le donne utilizzeranno la modernissima auto GEN3 Evo che accelera il 30% in più rispetto a una F1, proprio come fanno i nostri piloti del campionato".



Dodds si è detto consapevole del fatto che questo test non risolverà il problema a lungo termine, ma questo step può essere il primo mattone per costruire qualcosa di più significativo.



Il 7 novembre rappresenterà una giornata importante per il motorsport, perché un altro tassello si aggiungerà al puzzle che, da decenni, ambisce a completare un quadro dove non solo c’è uguaglianza, ma ma anche – e soprattutto – equità.