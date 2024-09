FE | Una donna a capo di Maserati Corse: arriva Maria Conti

Una donna a capo di Maserati Corse. E' questa la novità che arriva da Modena: dal 1 ottobre Maria Conti assumerà la posizione di Head of Maserati Corse, riportando direttamente a Davide Grasso, CEO di Maserati, e funzionalmente a Jean-Marc Finot, Senior VP, Stellantis Motorsport.

Maria prende il posto di Giovanni Sgro che ha guidato con grande impegno il ritorno del marchio del Tridente nel mondo della competizioni con la presenza in pista nell'ABB FIA Formula E World Championship e nella Fanatec GT2 European Series.

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

Maria Conti ha una consolidata esperienza in Comunicazione nel settore automotive e lifestyle in ambito internazionale da oltre vent’anni. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Chief Communication Officer per la Casa del Tridente, dopo un percorso professionale presso marchi iconici, premium e luxury.

Ora, al rientro dal congedo per maternità, Maria è la prima donna a capo delle attività motosport di Maserati: un impegno nuovo, in un ruolo che dovrà scoprire ma che affronterà con passione.

Davide Grasso, CEO Maserati ha commentato: “Ringrazio Giovanni per la passione con la quale ha sostenuto il ritorno di Maserati in pista e per aver contribuito a far diventare Maserati Corse realtà. Abbiamo iniziato a scrivere una nuova pagina importante dei 110 anni di storia del nostro Marchio, che è tornato lì dove è nato, collezionando vittorie, soddisfazioni e importanti risultati nei circuiti di tutto il mondo. Auguro a Giovanni il meglio per le prossime sfide professionali che lo vedranno protagonista".

"Maria fa parte della Maserati Family. Sono particolarmente orgoglioso che in questo momento sia una donna a guidare le attività in pista per il nostro Brand e a portare la sua competenza, la sua energia e il suo entusiasmo nelle competizioni”.