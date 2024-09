MotoGP | Ducati fiduciosa: “Saremo in grado di gestire Pecco e Marc”

Gigi Dall’Igna è l’ingegnere più influente del momento in MotoGP, dove la Desmosedici ha dominato senza rivali fino a un paio di anni fa. A partire da una strategia con la moto come centro dell’equazione, Ducati ha stabilito una politica sportiva basata sulla meritocrazia fin dal vivaio di giovani, con una gerarchia molto marcata che ha dato ottimi frutti con Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Jorge Martin, che acquisivano strisce e diritti man mano che diventavano sempre più competitivi. Questo ecosistema è saltato per aria quest’anno con la scelta di Marc Marquez come compagno di squadra del campione in carica il prossimo anno. Una scommessa rischiosa, quella di mettere due galli nello stesso pollaio, che dagli uffici di Borgo Panigale sperano di tenere sotto controllo.

“Marc e Pecco sono due dei piloti con più carattere del campionato. Spero che saremo in grado di gestirlo. Sono fiducioso di questa cosa, del fatto che non sarà un disastro, ma il contrario: un anno perfetto per la Ducati”, dichiara Dall’Igna in un’intervista concessa al sito del campionato.

In base a quanto dice l’ingegnere, la decisione di puntare su Marc invece che su Martin (i due si contendevano il posto ufficiale) è stata presa da lui, il CEO Ducati Claudio Domenicali e il direttore sportivo Mauro Grassilli. Quando è stata annunciata la decisione, Marquez non aveva ancora nemmeno vinto una gara con la Desmosedici. Questo fine settimana invece, a Misano punta a centrare il terzo successo consecutivo, circostanza che permette di dare per scontato che l’adattamento al prototipo italiano sia completato. Per il veneto, la coppia del 2025 ha tutte le carte in regola per fare la storia.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Pecco è uno dei piloti più importanti della storia della Ducati, probabilmente è il più importante di tutti, dato che nessuno era mai riuscito a conquistare due titoli”, si sbilancia Dall’Igna, che però si lancia in elogi verso il pilota di Cervera. “Marc è un otto volte campione del mondo, è uno dei piloti più importanti della storia della MotoGP. Per questo sta andando così bene”, prosegue.

Quando mancano sette gran premi alla fine del mondiale a Valencia, Martin è leader del campionato con 7 punti di vantaggio su Bagnaia, secondo, e 53 su Marquez, terzo. Da anni, Ducati esalta l’uguaglianza delle opportunità che hanno tutti i suoi piloti. Questo, secondo Dall’Igna, è applicabile anche adesso, per quanto uno dei contendenti al titolo (Marc Marquez), corra con la moto dell’anno scorso. “Abbiamo diversi piloti che possono lottare per il titolo. Pecco e Martin sono tra questi. Ma anche Enea e Marc hanno delle opzioni. Daremo a tutti le stesse opzioni affinché possano lottare per gli stessi obiettivi”, conclude l’ingegnere.