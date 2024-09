F1 | Isola: "Test per il 2026 positivi: da capire i carichi effettivi"

Mentre a Singapore si comincia a entrare nel clima del GP che caratterizzerà il weekend a Barcellona ieri si è conclusa la seconda giornata di test che la Pirelli sta svolgendo in collaborazione con l’Aston Martin per sviluppare i primi prototipi degli pneumatici che saranno utilizzati nel 2026 con l’introduzione del nuovo regolamento destinato alle monoposto agili.

Tecnico Pirelli analizza le gomme prototipo 2026 dopo il test con Aston Martin Foto di: Pirelli

Il brasiliano Felipe Drugovich, pilota di riserva della squadra di Silverstone ha proseguito il lavoro sulle gomme sperimentali con il tradizionale diametro del cerchio da 18” e larghezza e diametro esterno leggermente inferiori alle misure attualmente in uso. Drugovich ieri ha percorso 722 km sul tracciato catalano, portando a 1.392 km il totale del test.

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, durante il secondo giorno dei test Pirelli a Barcellona Foto di: Pirelli

“È stato un debutto positivo, soprattutto perché abbiamo potuto raccogliere numerose informazioni che saranno utili per il proseguimento dello sviluppo di questa nuovo prodotto – ha commentato Mario Isola, Direttore di Pirelli Motorsport –. In questa primissima fase è importante cercare di capire la correlazione fra le simulazioni dei carichi e l’effettiva possibilità di riprodurli in pista ed è fondamentale la collaborazione dei team e, per questo, desidero ringraziare l’Aston Martin per averci messo a disposizione una vettura modificata per consentirci di effettuare questo test”.

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, relaziona i tecnici Pirelli dopo i test 2026 a Barcellona Foto di: Pirelli

“Ora i nostri tecnici analizzeranno i dati e, parallelamente, continueranno a sviluppare il prodotto in vista della prossima sessione di test, che si svolgerà all’Autodromo del Mugello l’8 e il 9 ottobre prossimi, con la collaborazione del McLaren F1 Team”.