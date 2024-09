F1 | Mercedes omaggia Petronas a Singapore con una livrea speciale

Nera è nera, ma il grande cambiamento riguarda l'argento e il verde. Mercedes si presenterà al Gran Premio di Singapore, previsto sul Marina Bay Street Circuit di questo fine settimana, con una livrea non tanto diversa dal solito come concetto, ma lo sarà dal punto di vista visivo.

Le W15 di Lewis Hamilton e George Russell, infatti, saranno dotate di una nuova veste grafica per celebrare i 50 anni di Petronas, partner a lungo termine del team diretto da Toto Wolff che fornisce lubrificanti e benzine per le power unit che nascono a Brixworth.

Le Frecce nero-argento diverranno per un weekend nero-verde smeraldo. Il verde di Petronas, sponsor di Mercedes dal 2010, dunque 14 anni in cui entrambe sono riuscite a dominare la Formula 1 per 8 anni, portando a casa titoli Piloti e Costruttori in serie creando il dominio più lungo della storia del Circus iridato.

Mercedes W15 con la livrea per il GP di Singapore Foto di: Mercedes-Benz

Mercedes ha scelto di omaggiare Petronas a Singapore perché è molto vicino a Kuala Lumpur, sede di Petronas, data l'assenza dal calendario di Sepang, uscita ormai da diversi anni.

"La nostra partnership con Petronas è la più lunga in essere ed è ancora forte. E per ogni compagnia raggiungere i 50 anni di storia è una pietra miliare incredibile", ha dichiarato Toto Wolff, team principal della Mercedes.

"La livrea non è solo una celebrazione per il 50esimo anniversario della fondazione di Petronas, ma è anche riflesso dell'importanza che Petronas ha nella storia del nostro team ed è un bel modo per onorare il nostro viaggio che stiamo facendo assieme".