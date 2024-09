F1 | Racing Bulls a Singapore si mette i jeans con una livrea denim

Racing Bulls cambia veste. Non si tratta di qualcosa di permanente, ma al Gran Premio di Singapore di Formula 1, previsto per questo fine settimana al Marina Bay Street Circuit, le monoposto del team che ha base a Faenza faranno sfoggio di una nuova livrea.

E sarà una livrea particolare, diversa dalle solite, perché sarà indossata come se fosse un vero e proprio... jeans. Le VCARB 01 di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda saranno riconoscibili per via di una veste denim.

Jeans chiaro che assume varie tonalità, sempre più scure, a partire dal muso sino ad arrivare all'abitacolo. Il tutto impreziosito dalla riproduzione delle cuciture ocra, le stesse che possiamo annotare su tanti modelli di jeans che indossiamo tutti i giorni.

La parte più interessante, però, è sulle fiancate. E' lì che la livrea tradizionale e quella nuova si fondono in un unico pezzo e lo fanno nel modo più intuitivo, ma certamente ideale, possibile. Ovvero sfruttando una cerniera che si apre tra le pance e il cofano motore.

La livrea speciale della RB F1 Team VCARB 01 per il GP di Singapore Foto di: Red Bull Content Pool La livrea speciale della RB F1 Team VCARB 01 per il GP di Singapore Foto di: Red Bull Content Pool

La cerniera segue la linea dei bazooka laterali, per poi raccordarsi con le pance all'attacco delle due parti di carrozzeria. Belli i dettagli sulla parte colorata in jeans che riproducono strappi e parti consumate per rendere l'effetto jeans ancora più realistico.

La cerniera torna in Formula 1 dopo diversi anni. Quella più celebre - almeno negli ultimi 30 anni - deriva dalla poco competitiva ma sicuramente originale BAR 001. Anche in quell'occasione la cerniera fu utilizzata per unire due livree differenti, create per i due main sponsor della squadra americana (555 e Lucky Strike) non potendo diversificarle per intero sulle vetture di Jacques Villeneuve e Ricardo Zonta.

La livrea è stata realizzata per omaggiare HUGO, uno degli sponsor del team austro-italiano. Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda indosseranno tute che andranno a intonarsi con la livrea per tutto il fine settimana di Singapore.

“Nel corso degli anni abbiamo visto marchi di moda unire le loro forze a quelle dei team e dei piloti di F1, soprattutto per quanto riguarda gli outfit, ma non abbiamo mai visto nessuno di loro fare questo passo per immergersi completamente anche in pista". ha dichiarato Daniel Ricciardo. "Stiamo davvero alzando la posta in gioco e aprendo la strada, dimostrando che c'è ancora molto da esplorare per i marchi. Penso che apriremo sicuramente gli occhi a queste case di moda e vedremo nascere più livree ispirate alla moda”.

Queste invece le parole di Yuki Tsunoda: “La moda è una delle mie passioni, quindi vedere il nostro team collaborare in un modo così unico, al di là del nostro kit di squadra e dei nostri outfit HUGO quotidiani, è molto bello, soprattutto perché nessun altro lo ha mai fatto prima. Fare qualcosa del genere è un vero e proprio riflesso della nostra identità e creatività; in VCARB cerchiamo di parlare ai fan di tutti i settori: arte, musica, moda, quindi questo è un vero e proprio passo avanti verso tutto ciò che ci sforziamo di fare come squadra”.