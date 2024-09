F1 | Pirelli: primo test delle gomme 2026 con la mule car Aston

La Formula 1 ha fatto un salto nel futuro: mentre il Circus era in trasferimento da Baku a Singapore c’è stato ieri il debutto a Barcellona delle nuove gomme prototipo per il 2026. Si è trattato di una giornata importante, perché è il primo passo del fornitore unico verso un regolamento che non è ancora stato definito in tutti gli aspetti tecnici e sportivi.

Ecco la gomma prottoipo Pirelli con le dimensioni 2026 Foto di: Pirelli

La Casa milanese ha definito degli pneumatici secondo le indicazioni della FIA che ha confermato il diametro del cerchio di 18” che rimarrà invariato rispetto all’attuale generazione di monoposto, mentre cambiano la larghezza e il diametro esterno della gomma che saranno leggermente inferiori, sia sull’asse anteriore che su quello posteriore.

Dopo le prime fasi di progettazione, simulazione e prove ai banchi, il programma di sviluppo prevede, in parallelo, una serie di test in pista svolti grazie alla fondamentale collaborazione delle squadre.

La configurazione aerodinamica delle monoposto 2026 sarà molto diversa, così come le dimensioni che tenderanno a ridursi per trasformare le attuali vetture a effetto suolo in monoposto definite agili.

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, durante il test Pirelli Barcellona con gomme 2026 Foto di: Pirelli

La prima squadra a scendere in pista è stata l’Aston Martin sul tracciato catalano che ha modificato una AMR23-Mercedes secondo i crismi delle regole 2026 e vale a dire con una sostanziale riduzione del carico e, soprattutto, con sospensioni ridisegnate per le nuove misure. Tutti i team hanno aderito al piano che FIA e Pirelli hanno delineato per lo sviluppo delle gomme 2026, per cui ogni squadra trasformerà una propria monoposto in mule car.

Drugovich, Aston Martin, dà le sue indicazioni ai tecnici Pirelli Barcellona dopo il test con gomme 2026 Foto di: Pirelli

Il test di ieri ha visto in pista Felipe Drugovich, pilota di riserva dell’Aston Martin Aramco F1 Team. Il brasiliano, che fa parte dell’Academy del team di Silverstone dal 2022, ha percorso in totale 670 chilometri e sarà impegnato in pista anche oggi.