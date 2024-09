F1 | Ali flessibili: per la FIA vanno bene così, riarmo di alcuni team

I tecnici della FIA hanno completato le verifiche tecniche del Gran Premio d’Azerbaijan senza fare gli straordinari. Il post gara è iniziato con numerose polemiche sulla sempreverde questione delle ali flessibili, ma dentro il paddock l’aria è diversa.

Nessun reclamo, tutto regolare e partenza direzione Singapore. Considerando il livello di scontro che sta proponendo il mondiale 2024, con tre o quattro squadre (a seconda delle tipologie di piste) in lotta per la vittoria, i team sono in marcatura stretta. Eppure nessuna squadra ha pensato di presentare un reclamo contro la flessibilità della ali della McLaren.

McLaren MCL38: fa discutere molto l'ultimo flap molto flessibile Foto di: Giorgio Piola

Le certezze che emergono da curiose analisi tecniche scatenate nell’universo social, si infrangono davanti al silenzio di chi avrebbe un interesse concreto a mettere in discussione la legalità della McLaren, ovvero Red Bull e Ferrari.

C’è un motivo: qualora venisse presentato un reclamo contro la McLaren, sarebbe respinto. Il regolamento tecnico chiarisce che le squadre devono rispettare i “test di carico” statici. Le regole stabiliscono che ‘qualsiasi parte del bordo d'uscita dei flap dell'ala anteriore non può flettersi più di 5 mm (misurata lungo l'asse) quando un carico di 60N (6,1 kg) viene applicato al flap".

Superato questo test, un’ala è considerata legale, e tutte le squadre passano regolarmente le verifiche tecniche effettuate durante i weekend di gara.

All’indomani del weekend di Baku la FIA (rispondendo a Motorsport.com) ha ribadito che non sono previsti interventi straordinari. “Per quanto riguarda le ali anteriori che le squadre stanno utilizzando in questa stagione possiamo dire che hanno tutte superato i nostri test”, ha confermato un portavoce della Federazione Internazionale.

Altra storia è quella delle telecamere applicate (a partire dal GP del Belgio) dalla FIA sulle monoposto per registrare e monitorare il movimento dei flap su tutte le monoposto. “L’utilizzo di quelle immagini sarà d’aiuto per studiare i futuri regolamenti tecnici”, ha chiarito la FIA.

Regole inasprite nel 2025?

Oltre alle polemiche sul presente ci sono anche domande su un futuro che è dietro l’angolo. Christian Horner ha sottolineato come la Red Bull sia pronta a rivedere i suoi progetti in materia di ali se dovessero essere avvallata una maggiore flessibilità.

“La chiarezza è fondamentale, dobbiamo capire consa è consentito e cosa no. Credo che (la FIA) abbia molte informazioni grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere installate sulle monoposto”.

Si parla di 2025 ma non solo. Nel paddock si sussurra da tempo che alcuni team abbiano già in cantiere da tempo una evoluzione delle loro ali (stesso disegno, ma diversa lavorazione della fibra di carbonio) che potrebbero essere in pista a partire dal weekend di Austin.

Un lavoro extra scattato dopo che anche la Mercedes (a partire dal weekend di Monaco) ha utilizzato ali con un comportamento simile a quello della McLaren. Rischia, però, di essere uno sforzo (non indifferente) utile solo per sei Gran Premi.

La FIA è sotto pressione. Le squadre (che ormai non osano più uscire allo scoperto con un reclamo) chiedono un legittimo chiarimento, e i test di carico potrebbero essere inaspriti a partire dalla prossima stagione. Sa un po' di beffa per chi non vuole lasciare nulla al caso in vista del finale di stagione, visto che sarà chiamato a mettere a punto una nuova procedura di costruzione per realizzare un nuovo set di ali destinate a scendere in pista solo per sei weekend.