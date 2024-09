F1 | Racing Bulls: nel 2025 scocca nuova e sospensioni della RB19

Sono tre Gran Premi che la Racing Bulls non mette punti nel proprio carniere e la sesta posizione nel mondiale Costruttori rischia di essere minacciata da una Haas che, al contrario, ha ripreso a muovere la classifica portandosi solo a cinque lunghezze dalla squadra di Faenza.

Laurent Mekies, team principal, e Peter Bayer, CEO, stanno portando a termine la ristrutturazione della squadra che prevede un piano pluriennale per collocare costantemente il team satellite di Red Bull a metà dello schieramento, in modo da offrire a un giovane pilota del vivaio l’opportunità di affacciarsi alla F1 in un progetto che non deve arrancare nelle retrovie.

Fra Singapore e Austin è atteso l’annuncio del pilota che affiancherà il confermato Yuki Tsunoda e non è difficile prevedere che sia Liam Lawson, che si prepara a tornare in F1 da pilota titolare in pianta stabile dopo le positive apparizioni dello scorso anno.

Liam Lawson, terzo piulota Visa Cash App RB F1 Team diventerà titolare nel 2025 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ma l’attenzione di Racing Bull è orientata a consolidare la crescita della squadra nel 2025, ultimo anno del regolamento riservato alle monoposto a effetto suolo, prima che si passi a quelle agili, con vetture più corte, strette e leggere, spinte da una PU innovativa, con il 50% della potenza garantita dall’ibrido e il restante 50% dal motore endotermico.

Alcune squadre pare siano intenzionate a proporre nel 2025 solo delle profonde evoluzioni delle F1 che stanno correndo quest’anno, mentre in casa Racing Bulls, coerenti con le ambizioni di crescita, stanno varando la nascita di una vettura che darà un taglio netto con la RB VCARB 01.

Le sospensioni anteriori della Red Bull RB19 saranno riprese da Racing Bulls Foto di: Giorgio Piola

Jody Egginton, responsabile tecnico del team, ha avuto piena libertà d’azione: intorno al motore Honda e al cambio Red Bull nascerà una monoposto dotata di una scocca nuova e sospensioni che saranno quelle della RB19 che ha dominato il mondiale 2023 con schema pull rod all'anteriore e push rod al posteriore. La filosofia costruttiva del team resta quella di restare indietro di uno step rispetto alla squadra “madre”.

Una scelta dettata da logiche di costo (la Haas, per esempio, adotta soluzioni della Ferrari attuale, la SF-24) e, in questo caso, di opportunità, visto che la RB20 in mano a Max Verstappen sembra aver perso tutto il vantaggio tecnico che la squadra di Milton Keynes aveva con la RB19...