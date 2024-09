F1 | Red Bull si riorganizza dopo gli addii: promosso Lambiase

Dopo la notizia che il direttore sportivo Jonathan Wheatley lascerà il team alla fine della stagione per assumere il ruolo di Team Principal alla Sauber nel 2025, la Red Bull ha deciso di rivedere la sua struttura dirigenziale.

Piuttosto che nominare un sostituto diretto di Wheatley, la Red Bull ha scelto di suddividere le sue precedenti responsabilità tra più persone per poter affrontare meglio le esigenze dell'attuale F1. Anche se non c'è stato un annuncio ufficiale, il personale della Red Bull è stato informato dei cambiamenti durante un briefing in fabbrica mercoledì mattina.

Il cambiamento principale sarà il passaggio di Lambiase, l'ingegnere di gara di Verstappen, alla nuova posizione di Head of Racing. Pur continuando a essere l'ingegnere di Verstappen, ruolo che ricopre dal 2016, ora sarà anche responsabile di tutte le attività di gara della Red Bull e supervisionerà il personale che ricade sotto la sua responsabilità.

"Lo stimo molto. È pragmatico. È uno che spara dritto, ed è stato una parte fondamentale del nostro team da quando è entrato come ingegnere di gara [per Daniil Kvyat, originariamente] nel 2015. Ha fatto un lavoro eccellente. È la persona giusta per quel ruolo e rimarrà ingegnere sulla vettura di Max per il prossimo futuro e sicuramente per il 2025", ha detto Horner sulla promizione di Lambiase.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Ingegnere di gara, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Questo includerà Stephen Knowles, che precedentemente si occupava di strategie: l’ingegnere assumerà il nuovo ruolo di responsabile dei regolamenti sportivi, per cui sarà incaricato di garantire la conformità del team con tutte le regole della F1, oltre a fungere da punto di collegamento con l'organo di governo dell'automobilismo, la FIA, in caso di necessità.

Un altro cambiamento è rappresentato dall'assunzione da parte di Richard Wolverson, responsabile dell'ingegneria automobilistica, della nuova posizione di responsabile delle operazioni di gara. Oltre alle immediate revisioni in pista, Gerrard O'Reilly, responsabile delle operazioni di trasporto della Red Bull, assumerà il pieno controllo della logistica del team, contribuendo così ad aumentare l'efficienza della scuderia, aspetto fondamentale per puntare al successo nell'era del cost cap dove si lotta con i costi.

Parlando della nuova struttura, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha detto che la squadra voleva sfruttare l'opportunità di riorganizzare il proprio assetto anche in ottica futura. “Siamo nel bel mezzo di un periodo di significativi cambiamenti e sviluppi all'Oracle Red Bull Racing e, alla luce delle sfide che ci attendono, abbiamo preso la decisione di modificare la struttura della squadra", ha spiegato Horner.

"Le nomine serviranno a darci una maggiore capacità in una serie di aree cruciali e, in ultima analisi, credo che renderanno la squadra più competitiva. Per me è particolarmente gratificante aver promosso persone dall'interno. In Red Bull Racing abbiamo un'enorme risorsa di persone di eccezionale talento e sono lieto di poter dare loro l'opportunità di brillare in ruoli che prima non erano aperti. È un passo avanti per l'intera squadra".