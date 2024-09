F1 | McLaren di Piastri verificata: la bomba dell'ala è un petardo?

Sembrava che dovesse esplodere un caso e, invece, pare che la bomba si sia trasformata solo in un… petardo. L’ala posteriore della McLaren è stata messa sotto la lente d’ingrandimento dopo che dalle immagini di F1TV era parso che il flap mobile potesse deformarsi alle alte velocità nel bordo in entrata in una piccola porzione in prossimità degli attacchi laterali.

Ecco una immagine della McLaren di F1Tv che ha scatenato i dubbi sul movimento del flap Foto di: Franco Nugnes

Le immagini della camera car posteriore della MCL38 lasciavano intuire la separazione di uno spicchio del flap mobile dal profilo principale, tale da ridurre la resistenza all’avanzamento con un incremento della velocità massima di Oscar Piastri. C’è chi ha parlato di una minima rotazione del flap sul supporto dell’ala, chi ha avanzato l’ipotesi di un mini-DRS che non era comandato dal pilota ma che agiva indipendentemente al crescere della velocità e, quindi, del carico. C’è chi, infine, ha paventato una deformazione del bordo d’uscita del profilo principale.

Era lecito pensare che qualche squadra potesse presentare una richiesta di chiarimento alla FIA, ma i team che abbiamo interpellato hanno escluso qualsiasi intervento, segno che non hanno dato un particolare peso alla soluzione che ha scatenato molto interesse sui social. Domenica sera erano molte le voci che parlavano senza mezzi termini di illegalità della MCL38.

A questo punto ci aspettiamo una presa di posizione della Federazione Internazionale che metta fine alla vicenda con una spiegazione tecnica su quanto si è potuto osservare nelle immagini del GP dell’Azerbaijan.

Un fatto è certo: domenica sera la FIA ha estratto proprio la McLaren #81 vittoriosa con Oscar Piastri nel GP dell’Azerbaijan per i controlli più approfonditi a cui viene sottoposta una vettura classificata nei primi dieci alla conclusione di ogni gara. I commissari tecnici che hanno smontato il sistema frenante posteriore non hanno ritenuto di effettuare altri controlli, segno che per Jo Bauer era tutto in regola.